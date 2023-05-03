Маколей Калкін був помічений на побаченні з коханою (фото)

Пара насолоджувалася рідкісною спільною прогулянкою лише через кілька місяців після народження другої дитини.

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42-річний американський актор Маколей Калкін та його наречена, 34-річна акторка та модель Бренда Сонг були помічені на побаченні у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільмів "Один дома" насолоджувався прогулянкою з коханою, поки маленькі діти були вдома.

Бренда продемонструвала підтягнуту фігуру у облягаючому чорному топі без рукавів, заправленому у сині джинси. Свій образ вона доповнила туфлями на танкетці, кількома намистами, браслетами, сережками з діамантами та обручкою. У руках дівчина тримала невелику сумку та сіре пальто.

Маколей вибрав для вечері з нареченою джинсову сорочку з довгими рукавами на гудзиках поверх білої футболки, чорні джинси Rag & Bone та чорні кеди Converse All-Star.

Нагадаємо, зірка фільмів "Хороший син" та "Один вдома" познайомився з Брендою у 2017 році на зйомках фільму "Земля змін" у Таїланді. Вони довго приховували свої стосунки і навіть не публікували спільних фото. У квітні 2021 року у них народився син Дакота Сонг, названий на честь покійної сестри Калкіна.

До Бренди Калкін був одружений з акторкою Рейчел Майнер, проте молодятам було лише по 17 років і цей шлюб закінчився розлученням.

Також Фокус писав, що Маколей Калкін став батьком вдруге та розкрив ім'я дитини.