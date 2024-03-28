"Я перестала бачити": 29-річна блогерка Аніта Соловей розповіла, які симптоми відчула, коли у неї стався інсульт

Аніта Соловей зізналася, що напередодні того, як в неї стався інсульт вона пройшла повний чекап свого організму, який планово робить кожного року.

Блогерка, авторка концепції оранжевого блогера та підприємиця Аніта Соловей, якій всього 29 років, поділилась подробицями дня, коли у неї стався ішемічний інсульт. Спеціально для Фокуса блогерка розповіла, які симптоми почала відчувати, коли її стало зле на записі вебінару.

Зокрема, подія трапилася 20 лютого, коли вона разом з командою працювала над зйомкою вебінару. Однак, раптово Аніта Соловей відчула погіршення самопочуття. Тому її команда оперативно викликала швидку допомогу. Вже згодом блогерка дізналася, що вона перенесла

"До того моменту, 20 лютого, я почувала себе добре, щобільше, я завжди перевіряла стан свого здоров’я, як фізичний, так і ментальний. За тиждень до цього дня я проходила повний чекап організму, який роблю раз на рік. Перед і під час ефіру я не була втомлена або знервована. Сталось все раптово, під час ефіру я відчула слабкість, головний біль та порушення зору. Я перестала бачити чітку картинку перед собою. Ми з дівчатами, які були поруч зі мною на вебінарі, одразу викликали швидку. Я не розгубилась і одразу по приїзду швидкої ми поїхали на обстеження", — розповіла Аніта.

Аніта Соловей Фото: Фото від менеджера

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Приїхавши у лікарню і пройшовши обстеження блогерці діагностували, що вона перенесла ішемічний інсульт. У результаті вона опинилася в реанімації. Почувши діагноз лікарів Аніта була в нерозумінні, як таке могло статися, оскільки їй всього 29 років.

"Чому? Як? Можливо, це карма? Я веду здоровий спосіб життя, мені всього лише 29 років. Зараз з лікарями ми продовжуємо шукати причину, адже досі вона остаточно не визначена. І я досі відчуваю це "нерозуміння"", — зазналася блогерка.

У результаті дівчина частково втратила зір, який наразі намагається пройти. Аніта Соловей зізналася, що зараз разом з лікарями розбирається, чому це могло трапитися, однак поки чіткого розуміння, що могло призевсти до інсульту поки немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аніта Соловей поділилася, як вона себе почуває після ішемічного інсульту, який стався місяць тому.