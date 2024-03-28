Співачка Бйорк знялася для глянцю в "голій" сукні: який вона має вигляд (фото)

Ісландська акторка і співачка для зйомок обрала образ з весняної колекції Джона Гальяно від кутюр 2024 року для Maison Margiela. Його вже визнали найбільш знаковою сукнею року.

58-річна Бйорк — співачка, композиторка, акторка і муза модних дизайнерів — знялася в дебютній фотосесії для Vogue Scandinavia. Медіа на своєму офіційному сайті вже опублікувало знімки, зроблені фотографом Відаром Логі.

Ікона ісландської музики для своєї дебютної появи обрала сукню, яку журнал уже назвав "найбільш знаковою сукнею року". Вона складається з прозорого тюлевого комбінезона тілесного кольору, одягненого поверх корсета, що стягує талію. Образ був узятий з весняної колекції Джона Гальяно від кутюр 2024 року для Maison Margiela. Згідно з пресрелізом Maison Margiela, колекція Гальяно була натхненна "виворотом Парижа". Зокрема — "вуаєристськими портретами нічних гуляк у французькій столиці, зроблених фотографом Брассаєм.

У Vogue Scandinavia нагадали, що першу платівку 58-річна Бйорк випустила, коли їй було 11 років. Світова популярність до неї прийшла в 1990-х. Вона записала 11 дисків, знялася в кількох фільмах. За роль у картині Ларса фон Трієра "Та, що танцює в темряві" знаменитість була названа найкращою актрисою на Каннському кінофестивалі.

Саму Бйорк її вік не бентежить і вона відкрито говорить про нього з медійниками.

"Уся ця вигадка з віком — брехня. Настають моменти, коли тобі п'ять років. В один день ти розумний, в інший — дурний. Зараз я почуваюся мудрою. Це трапляється нечасто, але трапляється. Є моменти, коли я почуваюся дуже дурною. Мені б хотілося підступитися до будь-якого віку в будь-який час, до будь-якої зрілості", — сказала актриса.

Нагадаємо, дещо раніше Пенелопа Крус знялася в "гарячій" фотосесії напередодні 50-річчя. Для створення незабутнього образу стилісти обрали для Пенелопи Крус речі від Mugler, Versace і Chanel. А для макіяжу використовували легкі природні відтінки косметики.

Крім того, ми писали, що Ніколь Кідман знялася для ELLE. Оскароносна актриса постала перед фотокамерами в різних образах, які їй підібрали стилісти. Кідман приміряла як асиметричну червону сукню, що підкреслила її фігуру, так і суворий чорний піджак, що візуально розширює плечі.