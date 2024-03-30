Тхір для Овна та кіт для Козерога: яка тварина підійде вашому знаку Зодіаку

Обираючи нового найкращого друга, з'ясуйте, який вихованець найкраще відповідає вашій енергії. І можливо, саме цей вихованець підійде вам ідеально.

Привести в дім нового вихованця — це величезне зобов'язання. У різних типів домашніх тварин, як і в людей, різні характери, тому важливо знайти того, який найкраще відповідає вашому способу життя, життєвому простору, поведінці та бажанню обійматися і спілкуватися. Американська астрологиня та любителька тварин Ребекка М. Фаррар вважає, що людям важливо знайти у тварині енергію, яка доповнює їхню власну індивідуальність — ідеальну пару, а не просто модного компаньйона. Ґрунтуючись на своїх власних дослідженнях, спостереженнях і гороскопах, вона дала нам певне уявлення про те, якою може бути ідеальна домашня тварина для кожного знака Зодіаку. Про це пише Reader's Digest.

Овен

Овну дуже швидко стає нудно, і йому потрібен компаньйон, що відповідає його енергії. Вони нетерплячі, динамічні, швидкі та конкурентоспроможні.

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Енергійна й активна порода собак, така як далматин, лабрадор-ретривер, німецька вівчарка або бордер-коллі, ідеально підійде для того, щоб тримати Овна в тонусі. Якщо ви не любите собак, то вам підійде тхір.

Телець

Тельці люблять байдикувати і насолоджуватися простими речами в житті. Тож їм підійде меланхолійний і вальяжний кіт. Вони разом зможуть лежати разом і дрімати, насолоджуючись відпочинком. Тельці відомі своєю силою, надійністю, чуттєвістю і креативністю, що точно споріднює їх із кішками.

Близнюки

Близнюки балакучі, експресивні та цікаві. Що може бути краще для цього знака, ніж тварина, яка відповідатиме їм? Такий птах як папуга може бути кумедним і приємним компаньйоном для цього знака Зодіаку.

Рак

Раки інтуїтивні, сентиментальні та співчутливі. Вони цінують сімейне життя і комфорт, тому милий кролик допоможе цьому чутливому знаку відчути себе ще краще.

Лев

Ідеальною твариною для Левів, звісно, буде кішка. Але народжені під знаком Лева драматичні, товариські, палкі і самовпевнені.

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Цей знак передає жорстоку сторону кішок, на відміну від Тельця, який більше наслідує чуттєву сторону. Тож вам підійде кіт, який повністю відповідає вашому темпераменту.

Діва

Діви жадають порядку і простоти. Цьому відданому, аналітичному і практичному знаку буде добре з маленьким хом'яком, оскільки Діви люблять проводити час на самоті. За хом'яками легко прибирати, вони не потребують особливого догляду та особливої уваги. Тож вони стануть ідеальною домашньою твариною для будь-якої Діви.

Ваги

Терези — справжні романтики. Пара нерозлучників точно їм підійде. Утім, Терезам підійде будь-який з улюбленців, тільки не забудьте взяти йому пару.

Скорпіон

Скорпіони дуже люблять все незвичайне й екзотичне. Тож часто вони обирають в якості домашніх тварин рептилій, або навіть павуків. Крім того, Скорпіонам підійдуть невеликі екзотичні тварини, наприклад шиншили.

Стрілець

Стрільці — авантюрні істоти, які люблять піші прогулянки та відпочинок на свіжому повітрі. Як і Овну, цьому знаку підійде жива, енергійна собака.

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Джек-рассел-тер'єр, хаскі або австралійська вівчарка стануть чудовим партнером для пригод.

Козеріг

Цей працьовитий земний знак цінує стабільність і рутину, тому проста домашня тварина, така як морська свинка, буде чудовою парою. За морською свинкою легко доглядати, що робить її практичним вибором для практичного знака. Але також Козерогам підійдуть кішки, особливо ті породи, які вирізняються незалежністю.

Водолій

Водолії — чудернацькі, веселі, оригінальні та винахідливі люди, тому нетрадиційна домашня тварина відповідатиме їхньому грайливому характеру. Міні-піги, екзотичні ігуани та собаки незвичайних порід точно їм підійдуть.

Риби

Цьому водному знаку, звісно, підійде власний акваріум із цілою командою екзотичних рибок. Підводна оаза може привнести в їхнє життя нову перспективу і натхнення. Риб також характеризує лінь, тож їм підійде будь-яка тварина, яка не потребує особливого догляду.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, яке вино краще вибрати, ґрунтуючись на вашому знаку Зодіаку.