Принц Гаррі готується до короткої та офіційної зустрічі з королем Чарльзом ІІІ, — експерт

Королівський експерт вважає, що батько і брат не завжди можуть довіряти герцогу Сассекському. Хоча король Чарльз "більш поблажливий" до принца Гаррі, ніж його брат Вільям.

Королівський експерт і біограф Том Квінн заявив, що принц Гаррі збирається провести "коротку й офіційну" зустріч із королем Чарльзом ІІІ під час свого візиту до Великої Британії цієї весни, повідомляє Mirror.

Очікується, що герцог Сассекський виступить на службі на честь 10-ї річниці Ігор непереможених, яка відбудеться в соборі Святого Павла 8 травня. Незважаючи на те, що його поїздка не була офіційно підтверджена, Гаррі вказаний як гість на офіційній церемонії, він збирається виступити на службі.

Том Квінн припустив, що герцог, найімовірніше, зустрінеться з батьком, який "більш поблажливий" до нього, ніж його старший брат, принц Вільям.

"Гаррі буде не так уже й важко побачити свого батька, хоча ці стосунки також чреваті болем і почуттям образи. Але Чарльз знає, що у Гаррі було важке дитинство, за яке він, Чарльз, був частково відповідальний, і тому він поблажливіший за Вільяма", — зазначив Квінн.

Король Чарльз ІІІ з молодшим сином принцом Гаррі Фото: Getty Images

Він додав, що зустріч буде короткою, побоюючись, що Гаррі розкриє будь-які подробиці публіці. "Зустріч між Гаррі та його батьком королем Чарльзом буде короткою і формальною просто тому, що будь-які важкі розмови можуть призвести до того, що скарги широко транслюватимуться, коли Гаррі повернеться до США", — припустив експерт.

"Так само, як і стосунки з Вільямом, стосунки Гаррі з батьком були сильно зіпсовані публікаціями і різними інтерв'ю Гаррі та Меган. Вільям і Чарльз завжди будуть турбуватися про те, що вони не зможуть сказати що-небудь приватно і без реального ризику, побоюючись, що Гаррі оприлюднить все і вся", — зазначив Том Квінн.

Раніше, 27 березня, повідомлялося, що принц Гаррі очікує вибачень від принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Після новин про онкологію в короля Великої Британії Чарльза III і Кейт Міддлтон активно обговорюється повернення принца Гаррі до монарших обов'язків. Утім, експерти вважають, що примирення між рідними вже малоймовірне.