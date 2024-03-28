Девід Бекхем вирушив у відпустку на борту нової розкішної яхти

Девід Бекхем обміняв яхту за 5 мільйонів фунтів на судно за 16 мільйонів фунтів. І вирушає в плавання до Маямі.

Колишній футболіст Девід Бекхем у понеділок викликав фурор, коли змінив свою "скромну" яхту за п'ять мільйонів фунтів стерлінгів на більш розкішний екземпляр за 16 мільйонів фунтів. І вирушив на ній у Маямі. Про це пише Daily Mail.

Судно вартістю 16 мільйонів фунтів стерлінгів, що має вражаючий вигляд, є значною модернізацією порівняно скромної 100-футової яхти вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів, яку, як повідомляють, придбав 48-річний Бекхем у 2022 році.

Нова яхта Бекхема

Більший і значніший, ніж його попередниця (імовірно Argo 90-х років, придбаний у виробника яхт Riva), новий човен може похвалитися трьома великими палубами і величезним простором для відпочинку.

Передбачається, що судно є ще одним проектом Riva, 130 Bellissima, з джакузі на верхній палубі і плавальною платформою на нижній палубі.

Riva називає Argo "розкішним тріумфом елегантності та комфорту".

Внутрішні приміщення включають елегантні елементи італійського дизайну, зокрема поліровані дерев'яні та металеві поверхні і приголомшливі панорамні види.

Там навіть є ангар для гідроциклів.

Невідомо, чи купив Бекхем нову яхту, чи зафрахтував її, але обидва судна були персоналізовані одним словом "Сім" — відсиланням до номера команди Бекхема в "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії, а також другого імені доньки Гарпер.

Девід Бекхем і Вікторія Бекхем на яхті Фото: Victoria Beckham/Instagram

Подейкують, що легенда футболу побалував себе відпусткою на яхті, після того, як його надихнули морські прогулянки з близькими друзями сером Елтоном Джоном і Девідом Фернішем, які часто вирушають у круїзи. Саме тоді він придбав судно за п'ять мільйонів фунтів стерлінгів.

"Девід влітку оглянув кілька яхт і вирішив побалувати себе. Він сам допомагав проектувати човен і був неймовірно практичний у всьому. Це не супер-яхта в олігархічному стилі, але за будь-якими мірками вона все одно досить шикарна. Його надихнув відпочинок з Елтоном і Девідом на їхньому човні, і він любить життя на воді. Яхта стала прекрасною базою для всього клану Бекхемів", — говорив інсайдер.

Нагадаємо, раніше Девід Бекхем показав своє інтенсивне тренування .