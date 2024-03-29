Арнольд Шварценеггер поділився фотографією з кардіостимулятором (фото)

Цього тижня актор розповів, що нещодавно йому імплантували кардіостимулятор. Уперше Арнольд переніс планову операцію на серці 1997 року.

Американський актор, бодібілдер і політик Арнольд Шварценеггер перебуває в доброму гуморі, відновлюючись після імплантації кардіостимулятора, повідомляє Рeople.

У четвер, 28 березня, 76-річний актор "Термінтора" поділився в Instagram своїм зображенням, на якому він сидить у кріслі з підключеним до його серця кардіостимулятором. Видно, що червоний шнур від апарата веде до вуха.

Висловивши подяку за підтримку фанатів, він підписав фотографію: "Дякую! Я отримав так багато добрих повідомлень з усього світу".

Він запевнив шанувальників, що пристрій для регулювання серцевого ритму не завадить майбутньому сезону FUBAR від Netflix.

"Багато людей запитували, чи викличе мій кардіостимулятор якісь проблеми в другому сезоні FUBAR. Абсолютно ні. Я буду готовий до зйомок у квітні, і ви зможете побачити це, тільки якщо дійсно подивитеся", — написав він.

Раніше у своєму подкасті Arnold's Pump Club він розповів: "Минулого понеділка мені зробили операцію, щоб стати трохи більшою машиною: мені поставили кардіостимулятор. Перш за все, я хочу, щоб ви знали, що у мене все чудово! У понеділок мені зробили операцію, а до п'ятниці я вже був на великому екологічному заході разом зі своєю подругою і колегою по фітнесу Джейн Фондою".

Він зазначив, що смерть його матері 1998 року спонукала його стежити за своїм здоров'ям. Вона померла після того, як їй не зробили необхідну операцію із заміни клапана.

"Я підтримував зв'язок зі своєю медичною командою і особисто відвідував їх хоча б раз на рік, щоб пройти повне обстеження і подивитися, як поживає моє серце. Таке життя з генетичною проблемою серця. Але ви не почуєте, як я скаржуся", — поділився Шварценеггер.

Нагадаємо, 26 березня повідомлялося, що Шварценеггер розповів про свою битву за здоров'я. 76-річний актор визнав, що, незважаючи на свій знаменитий атлетизм, хвороба його "вимотала".