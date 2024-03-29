Дженніфер Еністон і Сандру Буллок помітили біля клініки пластичної хірургії (фото)

Клініка, куди приїхали зірки, славиться ринопластикою, підтяжкою обличчя та іншими ліфтінговими процедурами, які допомагають виглядати молодше за свої роки.

Голлівудські акторки Дженніфер Еністон і Сандра Буллок відвідали кабінет пластичної хірургії The Retreat At Split Rock, який розташований у Грінвічі, штат Коннектикут. Їх помітили, коли вони виходили звідти, пише Daily Mail. З ними була дружина актора Джейсона Бейтмана Аманда Анка.

Клініка, де застукали зірок, спеціалізується на професійній підтяжці верхньої і нижньої частини обличчя, вартість якої становить від $50 000 до $100 000 доларів кожна, а також на підтяжці брів і очей по $30 000.

Доктор Ніл Гордон займається пластичною і реконструктивною хірургією обличчя. Згідно з його сайтом, його спеціалізація — "омолодження обличчя і ринопластика", але також пропонуються ін'єкції, як-от ботокс і кібелла (кібелла — це дезоксихолева кислота, яку застосовують у косметології для скорочення жирової тканини під підборіддям). Повний курс ботокса може коштувати близько $3000 доларів, а кібелла дорожче — $6000.

Усі три пані одягнулися недбало для поїздки, яка мала вигляд "хірургічного туризму".

55-річна Еністон була в м'якому чорному капелюсі, щоб приховати обличчя, у чорному светрі з чорним шарфом, а також у потертих синіх джинсах з широким темно-коричневим ременем з латунною пряжкою.

Буллок одягла дуту чорну куртку поверх білої футболки, а також мішкуваті чорні штани і білі кросівки. Очі вона сховала за великими сонцезахисними окулярами. Акторка рідко з'являється на публіці відтоді, як її наречений Браян Рендалл захворів 2020 року на БАС. Він боровся з хворобою три роки, перш ніж помер у серпні 2023 року у віці 57 років.

Анка була одягнена в яскраву вишнево-червону толстовку, вицвілі сині джинси і чорні черевики, а в руках у неї була чорна сумочка і пальто. Вона не стала робити макіяж.

Еністон у численних інтерв'ю стверджує, що секретом її нев'янучої краси є правильне харчування, фізичні вправи і здоровий сон. Однак у клініці, куди вона приїхала, відомий своєю підтяжкою обличчя, а також надає всілякі ліфтингові процедури, лазерне шліфування шкіри та багато інших процедур, які помітно покращують зовнішність.

На думку журналістів, зірки, які могли отримати будь-яку з цих послуг у Лос-Анджелесі, буквально напханому косметологами і пластичними хірургами, орієнтувалися на ефективність і якість роботи. Заради цього вони і пройшли досить неблизький шлях.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон розповіла про чотири речі, які вона робить, щоб залишатися у формі.