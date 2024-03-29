Відомого репера 50 Centa звинувачують у зґвалтуванні

50 Cent хоче відібрати сина в колишньої дівчини, натомість вона вирішила звинуватити його в насиллі та зґвалтуванні.

Колишня дівчина репера 50 Cent Дафна Джой звинуватила його в зґвалтуванні та фізичному насиллі після того, як він подав документи на отримання опіки над їхнім спільним сином. Таку інформацію оприлюднило американське видання Pagesix.

"Я втомилася захищати нашого сина, якого ти не заслужив. Давай поговоримо про твої дії, пов'язані з зґвалтуванням і фізичним насильством наді мною. Ти зруйнував останню надію зберегти нашу сім'ю та себе як батька", — заявила вона в Instagram.

Джой, яка має 11-річного сина Сіра від 48-річного репера написала, що він "назавжди цими останніми й неправдивими заявами проти мене зруйнував останню надію, яку я мала на тебе, як на батька, зберегти нашу сім’ю".

Варто відзначити, що днями у заяві для видання Page Six представник 50 Cent сказав, що співак звернувся до суду у зв’язку з останніми подіями, де його колишня дівчина Дафні Джой, матір його 12-річного сина фігурувала у скандалі із найвпливовішим і найбагатшим репером Шоном "Дідді" Комбсом. Саме тому ці обставини вимагають від нього вжити всіх необхідних юридичних заходів, щоб захисти його сина.

"Останні брехливі та безпідставні звинувачення Дафни Джой явно стали відповіддю на моє рішення домагатися одноосібної опіки над сином. Мій син Сір є моїм пріоритетом, і утримувати його в безпечному середовищі – це моя єдина мета зараз", — відзначив представник репера.

Боротьба між Джой і 50-річчям за опіку над їхнім підлітковим сином почалася після того, Джой назвали однією з трьох жінок, які ймовірно були секс-працівниками 54-річного Комбса.

"Враховуючи останні події та новини про участь Дафни Джой у судовому процесі Дідді, 50 збирається вимагати одноосібної опіки над своїм сином", — повідомило джерело, близьке до пари.

Нагадаємо, раніше ми писали, репер 50 Cent відмовився від сексу у 2024 році. Крім цього, Фокус писав, що нові подробиці про секс-скандал Шона Комбса.