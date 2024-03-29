Відома оперна співачка розповіла про смерть свого нареченого (відео)

Олена Гребенюк вперше відверто розповіла про своє особисте життя та те, як напередодні весілля помер її коханий.

Відома українська оперна співачка Олена Гребенюк розповіла, як 10 років тому напередодні весілля втратила нареченого. Про особисте життя вона розповіла в інтерв’ю ТСН.ua "Наодинці".

Зокрема, мова йде про її нареченого Каро Дадаяна з яким співачка тривалий час пробула в стосунках і мріяла про весілля. Вони обоє мали дітей від попередніх стосунків і мріяли, що одного дня відсвяткують спільне весілля, але цього не сталося. Незадовго до події її коханий помер. У нього стався серцевий напад.

"Ви знаєте, я один раз в житті мріяла про весілля і більше не хочу. Буде як буде, все складеться як складеться. Бо я дуже мріяла про весілля, потім через час моєї коханої людини не стало. Нічого не передвіщало, що його не стане, але його не стало. Зараз мені 48. Вже 10 років його немає. Мені було десь 38. Готувалися. Дві дорослі людини в яких є діти готуються до весілля як молодята. Певне розуміння було. 2 лютого у нього був серцевий напад. Мені лікарі казали, що близько години – півтори його намагалися врятувати, але витягнути його з цього стану не змогли", — розповіла співачка.

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Зараз же минуло багато років і співачка знову в статусі нареченої. Олена Гребенюк зізналася, що вже 10 місяців перебуває у стосунках з чоловіком, на ім'я Ярослав. Він молодший за неї. Працює автодорожником. Познайомилися вони минулого року на Паску.

"Мені запропонували сумісне життя, у мене є кохана людина, і ми живемо окремо. Єлизавета не захотіла з нами жити, вона живе з бабусею. Тобто я живу з коханою людиною окремо, а мама з Лізою живе окремо. Ми познайомилися на цю Паску, 16 квітня, так склалося. Я запропонувала поїхати посвятити пасху, він погодився і потім наступного разу ми вирішили зустрітися на наступний день. Ми жили в одному домі багато років, але ми не бачилися. В мене вже зроблена пропозиція, але ж ми вирішили відкласти цю подію, бо не доречно. Але пропозицію я прийняла. Я офіційно наречена", — зізналася співачка.

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