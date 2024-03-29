Батько в ньому сумнівався: трон Монако могла зайняти сестра князя Альбера, — ЗМІ

Нібито князь Реньє хотів посадити на престол Монако не свого спадкоємця, а його сестру Кароліну. І чоловік Грейс Келлі навіть розробляв план.

Французькі ЗМІ пишуть про секретний план князя Реньє з вигнання свого сина: покійний правитель Монако не думав, що тусовщик Альбер впорається з цією роботою. І всерйоз замислювався над тим, щоб зробити принцесу Кароліну своєю спадкоємицею наприкінці 90-х, стверджується в нещодавно отриманому ЗМІ звіті, пише Daily Mail.

Колишній князь Монако Реньє, який помер 2005 року у віці 81 року, наприкінці 1990-х років звернувся по юридичну консультацію щодо того, як триватиме лінія спадкоємності, якщо його спадкоємця, принца Альбера, буде замінено на користь його старшої сестри принцеси Кароліни.

Поминальна служба за князем Монако Реньє Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Французька газета Le Monde повідомляє, що Клод Пальмеро, людина, яка відповідала за фінанси палацу впродовж понад двох десятиліть, до свого звільнення минулого літа, підтвердив чутки про те, що князь Реньє розглядав можливість зміни законів про престолонаслідування в роки, що передували його смерті.

У доповіді цитується лист 2001 року, написаний князю Реньє Патрісом Даво, який був главою судової служби в Монако, у якому підтверджується зміст зустрічі, на якій вони мали обговорити, як ім'я Грімальді можуть згадувати в королівському родоводі, якщо син принцеси Кароліни Андреа Казірагі зрештою займе трон.

За даними газети, у листі пана Даво, адресованому принцу Реньє, йдеться: "Я поділився з вами своїми дослідженнями і думками щодо наступного поставленого мені запитання: як забезпечити спадкоємність династії Грімальді, у разі сходження на престол вашого онука Андреа після відмови принцеси Кароліни від своїх прав на корону?".

Князь Реньє III не вважав, що його син принц Альбер, якого він часто принижував публічно, здатний стати князем і правити Монако, повідомляє Le Monde.

Сім'я князя Монако Фото: Getty Images

Реньє настільки не вірив у свого сина, що в підсумку Альбер замкнувся в собі і навіть почав заїкатися.

Історія, яку князь Альбер уже назвав "нісенітницею", викладена в записниках Клода Пальмеро, які були опубліковані газетою наприкінці січня. Газета стверджує, що пан Пальмеро підтвердив, що Реньє збирався посадити на трон свою дочку Кароліну.

Альбер звільнив Клода Пальмеро минулого року. Однак він не передбачав, що бухгалтер палацу образиться і вирушить зі своїми записниками прямо до журналістів.

Він уже розповів про непомірні витрати княгині Шарлен. І навіть повідомив про те, що вона наймала нелегалів.

Жерар Даве, репортер-розслідувач Le Monde, заявив, що Альбер намагається уникати конфліктів, а тому дає своїй дружині все, що вона попросить. Шарлен, зі свого боку, дуже самотньо в палаці, а тому вона постійно витрачає гроші.

Клод Пальмеро намагався цьому перешкоджати, що, мабуть, і стало причиною його скандального звільнення. Його також звинуватили в наклепі, що він заперечує.