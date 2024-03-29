Уперше за 100 років: з дозволу Чарльза ІІІ в армії Великої Британії скасували заборону на бороду

Глава армії генерал сер Патрік Сандерс ухвалив рішення скасувати цю політику. Король Чарльз підписав відповідний документ у четвер.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ 28 березня підписав указ про скасування 100-річної заборони британської армії на носіння бороди, повідомляє Еxpress.

Цей крок було зроблено після того, як опитування військовослужбовців і резервістів показало, що "переважна" більшість вважає, що солдатам слід дозволити носити бороди.

Глава армії генерал сер Патрік Сандерс ухвалив рішення скасувати цю політику, оголосивши, що зміни набудуть чинності негайно. Згідно з новою політикою, дозволена тільки "повна борода" довжиною від 2,5 до 25,5 мм. За правилами не допускаються штучні кольори, волосся має бути підстрижене на шиї та вилицях, не повинно бути плям або нерівномірного росту.

У відеоролику, що пояснює нові правила, прапорщик 1-го класу Пол Карні розповів солдатам, що їхні бороди підлягатимуть перевірці і повинні утримуватися в чистоті.

Він сказав: "Наші стандарти не можуть впасти. Армія користується репутацією професіоналів і розумних людей серед наших союзників і британської громадськості. Ми повинні підтримувати цю репутацію, продовжуючи мати якомога кращий вигляд".

Колишня позиція армії контрастувала з позицією Королівського флоту, який дозволяв морякам носити густі бороди і вуса за умови, що у них є згода свого командувача. Персонал Королівських ВПС також зміг відростити бороди після зміни правил одягу Королівських ВПС у 2019 році.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що принц Джордж отримав чарівний подарунок від дідуся короля Чарльза ІІІ. Король порадував свого онука принцу Джорджу. Це місце колись любили в дитинстві його батько принц Вільям і дядько принц Гаррі.