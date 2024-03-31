Завтра Землю накриє Ретроградний Меркурій: чого очікувати

З 1 по 25 квітня 2024 року на людство очікує ретроградний Меркурій, який розгортається в знаку Овна. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що нам очікувати від Ретроградного Меркурія, а також що можна і не можна робити в цей період.

Коли буде Ретроградний Меркурій?

Меркурій стане в ретроградний рух уже завтра — 1 квітня — і триватиме до 25 квітня. Меркурій — планета, яка пов'язана з такими сферами життя, як: документи, купівля-продаж, ділова активність, навчання, подорожі.

Що трапляється в період Ретроградного Меркурія?

Зазвичай у цей період трапляються: затримки в транспорті, затримки в навчаннях, плутанина в цифрах і часі, плутанина в документах, неполадки з технікою, непорозуміння, неуважність, конфліктні ситуації, можуть повернутися люди з минулого, активізуються шахраї.

Що можна робити під час Ретроградного Меркурія?

Астрологи акцентують на справах, якими можна і навіть потрібно зайнятися в цей період:

завершувати справи;

зустрічатися зі старими знайомими або друзями;

зайнятися очищенням організму;

починати займатися спортом;

навести лад у речах, будинку, гаджетах;

робити ремонт;

медитувати.

Що не можна робити в період Ретроградного Меркурія?

виконувати ризиковані фінансові операції;

займатися вкладеннями та інвестиціями;

укладати угоди;

вирушати в далекі подорожі;

давати гроші в борг;

здійснювати великі покупки;

робити планові операції;

підписувати документи.

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