Продюсера хіта Netflix "Завдання трьох тіл", засудили до смертної кари в Китаї

Сюй Яо, колишнього керівника відомої ігрової компанії Yoozoo Games, було засуджено до смертної кари за вбивство засновника цієї компанії Лінь Ці 2020 року. Сюй Яо отруїв чай Ліня після професійної суперечки.

Сюй Яо, колишнього керівника Yoozoo Games було засуджено до смертної кари в п'ятницю за отруєння засновника компанії 2020 року. Китайська ігрова компанія була пов'язана з серіалом "Гра престолів" і новим серіалом Netflix "Завдання трьох тіл". Про це пише Deadline.

Сюй Яо отруїв їжу 39-річного засновника компанії Лінь Ці в грудні 2020 року, імовірно, через суперечку щодо ділових операцій, повідомив Перший народний суд Шанхая.

Лінь відчув нудоту, після того, як випив чашку отруєного чаю пуер, його госпіталізували та він помер через 10 днів. Поліція затримала Сюй Яо через кілька днів після смерті Ліня. Експертиза підтвердила наявність у чаї отрути риби фугу, ртуті та ще щонайменше трьох отруйних речовин.

Ще четверо людей захворіли, але не померли після того, як Сюй отруїв напої в офісі в період з вересня по грудень 2020 року. Імовірно, він зробив це через суперечки з двома з них, ідеться в заяві суду.

За повідомленнями китайських ЗМІ, Yoozoo володіє правами на екранізацію популярної китайської науково-фантастичної трилогії "Завдання трьох тіл", а Сюй очолює дочірню компанію, що відповідає за пов'язаний з нею бізнес.

У вересні 2020 року компанія надала Netflix право на виробництво адаптації трилогії. Його продюсують творці "Гри престолів" Девід Беніофф і Д.Б. Вайс, а Лінь посмертно визнаний виконавчим продюсером фільму "Проблема 3 тіла", дебют якого відбувся 21 березня.

Трейлер серіалу "Задча трьох тіл"

Yoozoo, також відома як Youzu Interactive, розробила Game of Thrones: Winter Is Coming, гру за мотивами серіалу.

Що відомо про серіал "Завдання трьох тіл" від Netflix

Серіал знято за мотивами трилогії китайського письменника-фантаста Лю Цисіня "Пам'ять про минуле Землі". Шоураннери серіалу: Девід Беніофф і Д. Б. Вайс ("Грою престолів"), а також випускник "Справжньої крові" Олександр Ву.

Синопсис свідчить: "П'ять геніальних учених у різні десятиліття і на різних континентах освоюють закони природи і доходять висновку, що існування людства перебуває під загрозою".

Головні ролі в серіалі "Завдання трьох тіл" зіграли Бенедикт Вонг ("Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля"), Ейза Гонсалес ("Ґодзілла проти Конґа"), а також Джован Адеп, Розалінда Чао, Джонатан Прайс, Джон Бредлі та Ліам Каннінгем.

"Завдання трьох тіл" від Netflix складається з восьми епізодів, роком раніше вийшов китайський серіал.

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