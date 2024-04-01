Розділи
Матеріали
Стиль життя

1 квітня 2024 року: Марії Єгипетської — що сьогодні не можна робити

Наталія Гулій
Фото: Википедия

Сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею. Низько літають птахи цього дня — чекайте опадів.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Марії Єгипетської. Відома також як Преподобна Марія. Вона одна з найвідоміших постатей у християнській історії покаяння. Її життя символізує перетворення від шляху до духовного просвітлення та святості.

А світський календар свідчить, що 1 квітня — Всесвітній день сміху.

Що не можна робити 1 квітня:

  • лаятися і сваритися;
  • пліткувати;
  • займатися важкою фізичною працею;
  • займатися брудною роботою.

Народні прикмети та повір'я:

  • біля водойм чути шум води — чекайте на врожайне літо;
  • якщо ніч була хмарною — найближчим часом уже не буде похолодання;
  • низько літають птахи — чекайте опадів;
  • видно зірки на світанку — готуйтеся до морозів.

День ангела святкують:

Дарина, Іван, Іларія, Інокентій, Клавдій, Мар'ян, Мотрона, Софія.

Народилися сьогодні:

1809 рік — Микола Гоголь, український письменник.

1815 рік — Отто фон Бісмарк, перший канцлер Німецької імперії (1871-1890).

1908 рік — Абрахам Маслоу, американський психолог, автор "піраміди Маслоу".

1986 рік — Monatik(Дмитро Монатік), український співак, танцюрист, композитор, автор пісень.

Також цього дня:

1938 рік — у Швейцарії відбулася перша широка презентація розчинної кави.

1940 рік — у Нью-Джерсі вперше демонструють електронний мікроскоп.

1976 рік — Стів Джобс, Стів Возняк і Рональд Вейн засновують Apple Computer Company.

1985 рік — у продаж надійшли перші в легендарній серії кросівки Air Jordan.

2004 рік — відкрилася пошта Gmail від Google.