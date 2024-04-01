Борис Джонсон із дружиною поставили своїх маленьких дітей на лижі (відео)

За словами Керрі, катання з такими маленькими дітьми на лижах — ще те завдання. Їй довелося міняти молодшому синові Френку підгузок просто на снігу, а надягання рукавичок дворічній Ромі стало цілим випробуванням. Не обійшлося без примх і з боку трирічного Вілфреда.

Керрі Джонсон разом зі своїм чоловіком Борисом, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії, і їхніми трьома дітьми, наймолодшому з яких немає ще й року, вирушила на гірськолижний курорт La Rosiere у Франції і поділилася в Instagram фото з відпочинку.

На одній світлині 36-річна багатодітна мама та її коханий обіймають одне одного, позуючи на тлі приголомшливого виду на засніжені гори. Інший знімок демонструє хвилясті світлі локони їхнього сина Вілфреда. Волосся трирічної дитини має такий самий вигляд, як у її батька, на світлині, на якій хлопчик дивиться на гори з балкона лижної хатини.

Хоча Керрі не розкрила місце сімейного відпочинку, вона опублікувала фотографію гірськолижного курорту, на якій зображено низку розкішних дерев'яних будиночків.

Пізніше вона опублікувала відео, де не тільки назвала місце сімейного відпочинку, а й повідомила про перший досвід її дітей, які стали на лижі.

"Катання на лижах з дітьми 3 років і молодше — не для людей зі слабкими нервами, і я задавалася питанням, чи не збожеволіли ми, намагаючись це зробити, але коли я запитала тут, багато хто з вас сказали, що зробили це і готові піти на це — і я так рада, що ми це зробили! Ми поїхали в La Rosiere, і це було приголомшливо, особливо для найменших. La Rosiere пропонує приватні уроки з 2 років і лижну школу з 3 років. Я думаю, що це трохи молодше, ніж на звичайному курорті, тому для нас це було ідеально", — пише вона.

За її словами, все лижне спорядження для доньки і синів вона купила на сайті вживаного одягу, витративши трохи більше 30 фунтів на кожну дитину, і коли діти виростуть з лижних костюмів, Керрі пообіцяла продати їх на цьому ж сайті.

Катання з гори з дітьми вона називає тим ще завданням.

"Просто підняти дітей на гору, підвезти Френка в баггі і нести наші та їхні лижі — це було справжнім тренуванням. Один урок був витрачений даремно, оскільки Вілф вирішив влаштувати повний зрив, бо я намазала йому обличчя сонцезахисним кремом! Одягти лижні рукавички на дворічну дитину — це все одно, що прикріпити желе до стіни, а міняти підгузки на снігу — це цікаво. Але було дивно бачити, як вони так швидко набувають впевненості. Можливо, вони цього не пам'ятають, але я обов'язково запам'ятаю. Один із моїх найщасливіших тижнів", — підсумувала Керрі.

Раніше Фокус писав, що Керрі Джонсон розповіла, який подарунок отримала від чоловіка і дітей на день народження.