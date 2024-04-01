15-15-15: Дженніфер Еністон розповіла, як ефективно підтримувати здоров'я після 50

45 хвилин тренувань, які включають заняття на трьох різних тренажерах, допомагають акторці тримати себе у формі та зберігати енергійність і рухливість.

55-річна американська акторка і продюсерка Дженніфер Еністон залишається в чудовій формі та може похизуватися стрункою фігурою і сяючою шкірою. Тож не дивно, що її програма тренувань, яку вона назвала "15-15-15", стала буквально вірусною в мережі і користується великою популярністю у жінок старше 50, пише Hello. Вона розвиває силу і витривалість, стверджує видання.

В одному з інтерв'ю Дженніфер розповіла, що являє собою її тренування. Те, що здається складним режимом, насправді дуже просто: акторка слідує плану, який включає 15 хвилин на велосипеді, потім 15 хвилин на крос-тренажері і 15 хвилин на біговій доріжці.

"Минулої осені в мене була травма, і я могла займатися тільки пілатесом, який мені дуже подобається. Але мені не вистачало навантажень", — зізналася вона і почала після одужання тренуватися за згаданою вище схемою.

За словами особистої тренерки і засновниці Ladies Who Crunch Ненсі Бест, це "стара школа". Вона стверджує, що використання крос-тренажера, зокрема, дуже корисне, особливо тим, кому за 50.

Тренування на крос-тренажері сприяють зміцненню серцево-судинної системи

"Насамперед, крос-тренажер — це чудова форма аеробних вправ. Зміцнення серцево-судинної системи є важливим елементом загального здоров'я серця, оскільки воно покращує вашу здатність перекачувати кров по всьому тілу", — зазначає вона.

З віком використання крос-тренажера знижує навантаження на суглоби, але дає тілу необхідні навантаження.

"Кардіо з низьким навантаженням — це надзвичайно корисний спосіб привести частоту серцевих скорочень у "робочу" зону, не наражаючи організм на занадто сильний стрес", — пояснює Ненсі.

Не менш корисним є і велотренажер.

Велотренажер дає змогу розробляти різні групи м'язів, не виходячи з дому Фото: Tukas EV

"Це спосіб виконувати кардіо в стабільному стані. Тривалий повторюваний рух, який опрацьовує кілька груп м'язів, дасть вам усі переваги для психічного здоров'я, пов'язані з більш інтенсивною фізичною підготовкою, без ризику травм", — додала тренерка.

На відміну від використання тренажерів високоефективне кардіо хоч і сприяє підвищенню рівня ендорфінів, воно завдає шкоди нашим суглобам і може обмежити функціональну рухливість.

Третій пункт тренування Еністон — бігова доріжка.

"Після 50 років щільність нашої кістки починає знижуватися, а це означає, що наш організм втрачає кістку швидше, ніж ми можемо її відновити. З віком ваші шанси на розвиток остеопорозу збільшуються, що робить ваші кістки крихкими і більш схильними до переломів. Гормональні зміни також прискорюють цей процес; жінки можуть втратити до 20% щільності кісток протягом п'яти-семи років після менопаузи. Хоча тренажер сам по собі не нарощує м'язову масу, він справді покращує силу і витривалість ваших м'язів, якщо ви використовуєте високий опір на тренажері", — наголосила фахівчиня.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон і Сандру Булок помітили біля клініки пластичної хірургії.