З'явилися перші кадри зйомок Кілліана Мерфі для Versace (відео)

У сезоні нагороджень 2024 року актор з'являвся на червоних доріжках у костюмах від італійського модного дому Versace.

47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі, який отримав свого першого "Оскара" як найкращий актор за фільм "Оппенгеймер", затребуваний не тільки в кіно, а й у моді. Модний дім Versace оголосив його обличчям Versace Icons. Спеціальна рекламна кампанія за участю актора стане першою для нього в рамках співпраці з розкішним брендом, повідомляє прес-служба Versace. У ній актор, удостоєний премії "Оскар", носитиме ключові та позачасові речі з чоловічої колекції Versace Icons.

Перші кадри зі зйомок ролика, який глядачі побачать уже 3 квітня, вже з'явилися в мережі. На ній актор позує в різних речах бренду, уважно переглядає зроблені фото і демонструє свій фірмовий незворушний вираз обличчя.

Співпраця почалася після того, як Кілліан з'являвся в одязі бренду під час сезону нагороджень 2024 року, зокрема він одягнув костюм, пошитий на замовлення Atelier Versace, щоб отримати "Оскар" за найкращу чоловічу роль на 96-й церемонії вручення премії "Оскар".

Стиліст Роуз Форд і Мерфі звернулися до архівів італійського бренду і зупинилися на чорному твідовому костюмі з лацканами.

"Ми переглянули безліч відсилань до Versace 90-х. Якщо ви озирнетеся назад на всі їхні силуети і рекламні кампанії того часу, це буде вишукано; Вони одягали таких людей, як Стінг і Прінс", — розповідала Форд.

Дует був вражений гострими, але гострими деталями, які вони знайшли в процесі, і спрямували цю енергію на образ Мерфі на "Оскарі".

"Це варіація класичного чорного смокінга із заниженими плечима. Що стосується "Оскара", ми хотіли чогось пристойного і відповідного для церемонії. У ньому також є щось на кшталт атмосфери Старого Голлівуду".

Форд каже, що Мерфі добре розбирається в особливостях костюмів.

"Кілліан зіграв безліч ролей, у яких йому потрібно по-справжньому зрозуміти шиття і силу шиття — від "Гострих козирків" до Оппенгеймера". Музика також дуже важлива для Кілліана — спочатку він був музикантом, — тому численні музичні ікони допомагали нам розповідати історії. Ми дивилися на Девіда Бові 80-х і 90-х, а також на такі гурти, як The Clash і Talking Heads, які зробили свій внесок у пошиття одягу і зробили його дуже панківським", — додала стиліст.

Раніше Фокус писав, що Кілліан Мерфі підтвердив свою участь у новому сезоні "Гострих козирків".