Сідні Свіні розповіла, коли почнуться зйомки третього сезону "Ейфорії" (фото)

Актриса заінтригувала своїх фанатів. Вона також відреагувала на чутки про те, що вона зніметься в новому фільмі з Джонні Деппом.

Американська акторка Сідні Свіні натякнула про третій сезон знаменитого серіалу "Ейфорія". Під час нещодавньої бесіди з актором і продюсером Джошем Горовицем у Нью-Йорку знаменитість обговорила популярний серіал. Очікується, що виробництво розпочнеться дуже скоро, хоча подробиці сюжету тримають у секреті, повідомляє Daily Mail.

Затребувана 26-річна кінозірка сказала про нові епізоди: "Це буде дуже, дуже дико". Акторка, яка грає Кессі Говард у серіалі, що здобув премію "Еммі", сказала, що її не турбує кількість часу, яка минула з моменту закінчення другого сезону в лютому 2022 року. Сінді повідомила, що зйомки третього сезону почнуться досить скоро.

"Мені це справді подобається, тому що тут так багато можливостей для зростання як для мене як особистості, так і для Кессі як персонажа", — пояснила вона. Горовіц сказав їй, що фанати будуть дуже раді новому сезону, на що Свіні відповіла: "Я теж у захваті".

Актриса Сідні Свіні на церемонії "Оскар 2024" Фото: Getty Images

Перерва в "Ейфорії" дала змогу зіркам зайнятися іншими проєктами, а акторка і продюсерка нещодавно спростували чутки про те, що вона збирається зіграти одну з головних ролей з Джонні Деппом у майбутньому проєкті.

Чутки почали ширитися, коли кінокритик Джефф Снайдер написав у своєму інформаційному бюлетені, що зірка "Мадам Павутини" працюватиме з актором "Піратів Карибського моря" над новим надприродним трилером "П'яничний день". Не уточнюючи, правдиві вони чи неправдиві, вона закликала своїх шанувальників "піти подивитися фільм @Immaculate Movie в кінотеатрах на цих вихідних!".

Нагадаємо, 26 березня Сідні Свіні розповіла про свій дивний розпорядок дня. Зірка "Ейфорії" розкрила секрети своєї дієти і краси.