Паперові рибки на спині та битва яйцями: як 1 квітня святкують у всьому світі

Версій виникнення всіма улюбленого неофіційного свята існує кілька. Одна з них пов'язана зі змінами в календарі, а друга — з Французькою революцією.

1 квітня — день, який запам'ятався багатьом із нас ще з дитинства. Він вирізняється особливою атмосферою веселощів, жартів і приколів. Традиції святкування цього дня сягають у далеке минуле пише The Mirror.

Вважається, що День сміху виник 1582 року, коли Франція перейшла з юліанського календаря на григоріанський. У першому випадку 1 квітня ознаменувало початок нового року. Людей, які продовжували слідувати первісним календарем і відзначали Новий рік у цей день, висміювали та називали "дурнями".

Французи приклеювали "дурням" на спину паперову рибку, і їх називали Пуассон д'Авріль, або квітнева риба — цей термін досі використовується у Франції для позначення Дня дурня.

Інша версія розповідає, що День сміху залишився від ідеї "фестивалів оновлення", що відзначають кінець зими й початок весни. Судячи з усього, у фестивалях брали участь ті, хто переодягався, розігрував друзів і незнайомців.

Ще одна версія полягає в тому, що у становленні свята зіграла свою роль Французька революція. Історики кажуть, що 1 квітня 1789 року, після того, як французький народ повалив короля Людовика XVI, король Англії Георг III відпустив жарт, традиція якого триває й донині. Він удав, що йде. Селяни вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати свою нову свободу, а потім були заарештовані й поміщені до в'язниці.

Як відзначають 1 квітня в різних країнах

У Франції існує давня традиція приклеювати паперових рибок на спини інших людей, щось на кшталт піднесеного знака "Штовхни мене". Це невинні пустощі супроводжується фразою "Пуассон д'Авріль", що означає, звичайно ж, "Квітнева риба".

В Іспанії відзначають День дурня, який у цій країні має назву El Dia de los Inocentes, "продовольчою бійкою". Цій традиції вже понад 200 років і вона включає в себе імітацію "захоплення" міста військовими, коли нові правителі створюють дивні закони, яких інші повинні дотримуватися. Якщо вони цього не зроблять, їх "штрафують", і гроші підуть на благодійність. Замість снарядів і куль, обидва табори використовують цукор, яйця, борошно та інші продукти.

Іран може похвалитися найстарішими першоквітневими традиціями, святкуванням Сізда Бедар, в якому також присутній елемент розіграшу. Він також вважається весняним святом, яке пов'язане з деякими іншими попередниками першоквітневого свята, такими як давньоримське свято Іларії.

Раніше ми писали про те, що 1 квітня в Німеччині, як і в усьому світі, від перспективи стати об'єктом розіграшу не застрахований ніхто. Німці із задоволенням жартують цього дня над друзями, членами сім'ї, колегами. На роль "жертв" підступних каверз зазвичай обирають найбільш довірливих і простодушних.