"З'явилася золота куля світла": Роббі Вільямс заявив, що його переслідують інопланетяни (фото)

За словами музиканта, у нього було багато зустрічей із представниками інших цивілізацій. Роббі заявив, що вперше зустрівся з НЛО у 2008 році.

Британський співак, колишній учасник гурту Take That Роббі Вільямс вважає, що інопланетяни навмисно вибрали його, щоб він став їхнім посланцем на Землі, бо є відомою особистістю, повідомляє Daily Star.

За словами 50-річного музиканта, у нього було кілька близьких контактів з інопланетянами, а одного разу він бачив НЛО так близько до себе, що міг вдарити його "тенісним м'ячем". Роббі переконаний, що інопланетяни продовжують приходити до нього, бо хочуть, щоб він використав свій статус поп-зірки і розповів світові, що "правда десь поруч".

"Іноді я думаю, що існує безліч різних теорій, які ми всі маємо щодо цих інопланетних речей. Я намагаюся розділити нарцисизм та его, але більшу частину часу безуспішно. Часто задаюся питанням, чи повинен я дивитися на зустрічі з НЛО з позиції публічної платформи. Але я маю поговорити про це", — зазначив співак.

Роббі живе в Беверлі-Гіллз зі своєю дружиною Айдою Філд і чотирма дітьми: 11-річним Тедді, дев'ятирічним Чарлі, п'ятирічною Коко і трирічним Бо.

Співак Роббі Вільямс із дружиною Айдою Філд Фото: Getty Images

За словами хітмейкера "Ангелів", він провів більшу частину своїх зустрічей з інопланетянами в Лос-Анджелесі. Вільямс заявив, що відчуває, що це американське місто, де він час від часу жив майже 15 років, є магнітом для відвідувачів з інших світів.

"З якоїсь причини я почуваюся ближче до інопланетян у Лос-Анджелесі, ніж в Англії... Тільки коли я приїхав до Лос-Анджелеса, де живу або жив певний час, тут немов вихори, це дуже дивна земля", — поділився співак.

Роббі заявив, що вперше НЛО відвідав його студію звукозапису 2008 року, коли записували пісню "Аризона".

Роббі Вільямс Фото: Вiкiпедiя

"Я щойно написав пісню під назвою "Аризона". Уся вона про контакт з інопланетянами, ми прослуховували запис. Коли я стояв на балконі, раптом з'явилася велика золота куля світла, ми подумали, що це Венера, Марс або щось у цьому роді. Потім пісня перестає грати і НЛО зникає. Але потім ми знову ввімкнули "Аризону", і круглий об'єкт знову повернувся вгору. Так сталося чотири рази. Після цього почалася сильна гроза і ці дві великі світлові кулі почали танцювати в небі. Це було схоже на світлове шоу, що тривало близько години", — згадав Вільямс.

Нагадаємо, 13 лютого Роббі Вільямс зізнався, що не думав, що шлюб з Айдою Філд триватиме довго. Роббі Вільямс і його дружина одружені вже багато років, у них четверо дітей. Колишній вокаліст Take That зустрів Айду Філд 2006 року, а одружилися вони 2010 року.