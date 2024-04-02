Гвінет Пелтроу показала, як провела Великдень з дітьми (фото)

Знаменитість зі спадкоємцями вирушила в місто Нешвілл, штат Теннессі. Вони весело провели час у піцерії.

51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу повезла своїх дітей до штату Теннессі на Великдень 2024. Сімейними кадрами зірка екрану ділиться в Instagram з понад 8 млн підписників.

Гвінет відзначила весняне свято в Нешвіллі зі своєю 19-річною донькою Епл і 17-річним сином Мозесом від фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна, 47.

"Великодні вихідні в Нешвіллі", — підписала акторка карусель фотографій.

Зокрема, Пелтроу посміхалася, коли їла піцу з дітьми в місцевому закладі.

Гвінет Пелтроу з дітьми

Еппл була одягнена в сіру сорочку та чорний кардиган, а Мозес — у світшот Браунського університету. Тим часом їхня зіркова мама обрала для святкового вікенду буденний образ з білими кросівками.

"Мозес справді схожий на свого батька", — прокоментував один із фоловерів Гвінет.

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін з дітьми Фото: Скріншот

Зірка фільмів Marvel народила Еппл і Мозеса в 2004 і 2006 роках відповідно, а потім розлучилася з Мартіном у 2014 році. Наразі вона одружена зі сценаристом Бредом Фелчаком, проте підтримує хороші стосунки з колишнім чоловіком та навіть його нареченою, акторкою Дакотою Джонсон.

Як повідомлялося, Гвінет дала благословення на заручини Мартіна та Джонсон.

Також Фокус писав про ставлення Гвінет Пелтроу до критики оточення.