Колишня дружина Бена Аффлека повідомила про трагедію в родині

Актриса подякувала батькові за щасливе дитинство і написала, що ніколи не втомиться розповідати про те, якою прекрасною людиною він був.

51-річна американська актриса і колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер оплакує свого батька Вільяма Джона Гарнера, який помер у 85 років. На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала безліч сімейних архівних знімків із татом та іншими родичами й опублікувала зворушливе послання.

"Мій батько мирно помер у суботу вдень. Ми були з ним і співали "Дивовижну благодать", коли він йшов від нас. Хоча у смерті 85-річного чоловіка, який прожив здорове і прекрасне життя, немає жодної трагедії, я знаю, що горе неминуче, воно підстерігає за несподіваними кутами", — почала вона свій пост.

Гарнер, яка виросла в Західній Вірджинії разом зі своєю мамою Патрісією Енн Гарнер і двома сестрами Мелісою і Сюзанною, сказала, що її сім'я "вдячна татові за ніжну поведінку і спокійну силу".

"За те, як він дражнив пустотливою посмішкою, і за те, як він придумав роль вічно терплячого батька дівчинки. Ми вдячні за його трудову етику, лідерство і віру. Ми висловлюємо подяку медичним спільнотам Медичного центру Чарльстона та Міста Надії. Ваша турбота подовжила життя тата і дала йому час побути у своїх улюблених місцях — в оточенні доньок та онуків, вболівати за свою улюблену Еджі, керувати човном і — найголовніше — поруч зі своєю дружиною, нашою мамою", — продовжила вона.

За словами актриси, немає таких слів, щоб висловити всю любов і вдячність батькові за його вчинки:

"Можна так багато сказати про мого батька — ми з сестрами ніколи не перестанемо говорити про те, яким чудовим він був, тож терпіть нас. Але сьогодні я ділюся цими спогадами з вдячністю добрій і блискучій людині, батьку і дідусеві, яким він був, а також люблячій спадщині, яку він залишив після себе".

1 січня Гарнер відсвяткувала річницю весілля своїх батьків.

"Вітаю моїх неймовірно милих і люблячих батьків із 59-річчям. Спасибі, мамо і тату, за те, що подарували мені і моїм сестрам такий безпечний і щасливий початок життя", — написала вона в соцмережі.

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Раніше Фокус писав, що Дженніфер Гарнер розповіла про труднощі виховання дітей від Бена Аффлека.