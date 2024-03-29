Дженніфер Гарнер розповіла про труднощі виховання дітей від Бена Аффлека

Від колишнього зіркового союзу підростають троє спадкоємців. Їхні батьки підтримують хороші стосунки, попри розрив.

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51-річна американська акторка Дженніфер Гарнер дала рідкісний коментар щодо виховання дітей від оскароносного Бена Аффлека, 51. Про це пише People.

Багатодітна мама пояснила, що троє спадкоємців, яких вона виховує з колишнім чоловіком Беном Аффлеком, 18-річна Вайолет, 15-річна Серафіна та 12-річний Семюель, "наразі дуже здорові".

"Я просто спостерігаю за ними на цьому новому етапі життя, коли вони з'ясовують, ким вони будуть і що вони будуть вивчати", — додала Дженніфер.

Колишня дружина Бена Аффлека зізналася, що їй дуже цікаво спостерігати за цими процесами.

Дженніфер Гарнер з донькою Вайолет Фото: Getty Images

Акторка додала, що "так важко" дозволити своїм дітям приймати власні рішення.

"Мені дуже важко не сказати: "Це те, ким я тебе бачу" і "Я думаю, ти повинен…". Мені справді доводиться сидіти склавши руки", — розповіла мама трьох дітей.

Бен Аффлек із сином Фото: Getty Images

Вайолет, Серафіна та Семюель народилися в союзі Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер, які були одружені з 2005 по 2018 роки. Наразі ж актор перебуває у шлюбі зі співачкою Дженніфер Лопес. Колишні підтримують хороші стосунки, їх доволі часто бачать разом.

У Джей Ло також підростають двоє дітей від союзу зі співаком Марком Ентоні — Макс та Емма.

Нагадаємо, Бен Аффлек провів час із сином Семюелем.

Також Фокус писав про зміну іміджу Бена Аффлека.