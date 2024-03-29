Дженніфер Гарнер розповіла про труднощі виховання дітей від Бена Аффлека
Від колишнього зіркового союзу підростають троє спадкоємців. Їхні батьки підтримують хороші стосунки, попри розрив.
51-річна американська акторка Дженніфер Гарнер дала рідкісний коментар щодо виховання дітей від оскароносного Бена Аффлека, 51. Про це пише People.
Багатодітна мама пояснила, що троє спадкоємців, яких вона виховує з колишнім чоловіком Беном Аффлеком, 18-річна Вайолет, 15-річна Серафіна та 12-річний Семюель, "наразі дуже здорові".
"Я просто спостерігаю за ними на цьому новому етапі життя, коли вони з'ясовують, ким вони будуть і що вони будуть вивчати", — додала Дженніфер.
Колишня дружина Бена Аффлека зізналася, що їй дуже цікаво спостерігати за цими процесами.
Акторка додала, що "так важко" дозволити своїм дітям приймати власні рішення.
"Мені дуже важко не сказати: "Це те, ким я тебе бачу" і "Я думаю, ти повинен…". Мені справді доводиться сидіти склавши руки", — розповіла мама трьох дітей.
Вайолет, Серафіна та Семюель народилися в союзі Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер, які були одружені з 2005 по 2018 роки. Наразі ж актор перебуває у шлюбі зі співачкою Дженніфер Лопес. Колишні підтримують хороші стосунки, їх доволі часто бачать разом.
У Джей Ло також підростають двоє дітей від союзу зі співаком Марком Ентоні — Макс та Емма.
Нагадаємо, Бен Аффлек провів час із сином Семюелем.
Також Фокус писав про зміну іміджу Бена Аффлека.