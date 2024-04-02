Джулія Фокс дебютувала з новою зачіскою (фото)

Нова зачіска колишньої коханої Каньє Веста з’явилася в результаті співпраці з брендом Velveeta на святкуванні його нової обмеженої серії напівперманентної золотої фарби для волосся. Колір був натхненний сиром.

34-річна американська акторка та модель Джулія Фокс дебютувала зі своїми новими золотистими пасмами під час відвідування гри Нікс-Тандер у Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку. Кадрами в новому образі колишня дівчина Каньє Веста ділиться в Instagram.

Джулія зʼявилася на публіці у спортивному бікіні з топом та хутряним пальтом.

Джулія Фокс Фото: Getty Images

Нова зачіска ексдівчини Каньє Веста з’явилася в результаті співпраці з брендом Velveeta на святкуванні його нової обмеженої серії напівперманентної золотої фарби для волосся, натхненної сиром. Акторка пояснила, що вирішила поекспериментувати, тому що їй "подобається розсунути межі статус-кво".

"Фірмовий стиль Джулії Фокс — це те, що неможливо пояснити, що випромінює впевненість і постійно розсуває межі статус-кво", — зазначила зірка.

Джулія Фокс

На публіці Джулія прикривалася пухнастою жовтою курткою, яка часто спадала їй на плечі, коли Фокс ходила по арені. На ній також були прозорі білі панчохи, а в руках акторка тримала прозору сумочку.

Зокрема, Фокс продемонструвала густий чорний макіяж навколо очей, а також білі тіні навколо повік.

Нагадаємо, Джулія Фокс вийшла у світ у прозорому комбінезоні.

Також Фокус писав про незвичний для Джулії Фокс образ.