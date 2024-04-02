Бодіпозитивна співачка Ліззо знялася в рекламі купальників бренду Yitty (відео)

Нещодавно зірка заявила, що йде зі світу музики. Ліззо набридли глузування з приводу її зовнішнього вигляду.

Американська співачка й акторка Ліззо, справжнє ім'я якої Мелісса Вівіан Джефферсон, лише за три дні після заяви про свій відхід із музичної індустрії в понеділок, 1 квітня, несподівано повернулася в центр уваги, повідомляє Daily Mail.

35-річна співачка Juice шокувала фанатів, заявивши, що закінчує кар'єру співачки, оскільки постійно піддається критиці через свій зовнішній вигляд. Однак усього через три дні після заяви "Я йду" співачка повернулася в соціальні мережі, рекламуючи купальники бренду Yitty.

Зірка продемонструвала свої пишні форми в різних купальниках на тлі чарівного підводного світу.

У своїй п'ятничній заяві Ліззо написала: "Я втомилася миритися з тим, що все в моєму житті і в Інтернеті тягне мене за собою. Усе, що я хочу, — це створювати музику, робити людей щасливими і допомагати світу стати трохи кращим, ніж я його бачила. Але я починаю відчувати, що світ не хоче, щоб я в ньому була присутня. Я постійно виступаю проти брехні, яку про мене говорять... щоразу я є об'єктом жартів через те, який я маю вигляд. Люди, які мене не знають і не поважають моє ім'я. З мене досить".

Її шанувальники активно підтримують знаменитість у коментарях: "Люблю тебе". Не здавайтеся", "Зачекайте, це першоквітневий жарт", "Ти нам потрібна. Ти мені потрібна. Світ потребує тебе. Ми тебе любимо. Я не всім подобаюся, але мені все одно!"

У серпні минулого року на музичну артистку подали до суду троє її колишніх танцівниць — Аріанна Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігес — які звинуватили її в сексуальних домаганнях, а також у створенні ворожого робочого середовища.

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року повідомлялося, що Ліззо висунули нові звинувачення в домаганнях. Новий позов подано в той момент, коли Ліззо збирається прийняти престижну гуманітарну премію Квінсі Джонса.