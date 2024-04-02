Кеті Перрі вийшла на публіку в прозорій сукні-сітці (фото)

Артистка продемонструвала струнку фігуру. Останнім часом вона все частіше епатує публіку вибором вбрання.

39-річна американська співачка і ведуча Кеті Перрі підхопила зоряний тренд на відверті сукні та з'явилася на iHeartRadio Music Awards 2024 у дуже відвертому вбранні, пише People.

Перрі одягла ансамбль, що складався з чорної сітчастої сукні, яка підкреслювала її чорний бюстгальтер і спідню білизну, перев'язаної червоними бантами і доповненої об'ємними чобітьми до колін.

Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами. Волосся зірка залишила розпущеним, і воно хвилями падало їй на плечі, а за допомогою димчастого макіяжу Кеті підкреслила очі.

Модний образ Кеті Перрі Фото: Getty

Церемонія вручення iHeartRadio Music Awards 2024 року, що проходила в театрі Dolby в центрі Лос-Анджелеса, стала вечором, що виблискував сміливими ансамблями зірок і прославляв найгучніші імена в музиці за їхній внесок і досягнення. Захід, організований Ludacris, став демонстрацією талантів. Серед учасників iHeartMusic Awards цього року такі ведучі, як Авріл Лавін, Дженніфер Гадсон і ДжоДжо Сіва.

На ній з'явилися ГлоРілла, Джаред Лето, Латто, Меган Трейнор, Меріл Стріп, Нісі Неш-Беттс, Песо Плюма, Раві Патель, Стіві Вандер, T-Pain, Велла Ловелл та інші. Плануються виступи таких зірок, як Джастін Тімберлейк, Джеллі Ролл і Тейт Макрей.

Одним із найяскравіших нагороджень церемонії стало вручення нагороди "Ікона 2024 року" співачці Шер. 77-річна артистка за свою кар'єру продала понад 100 мільйонів платівок і залишається єдиною артисткою, сингл якої посідав перше місце в чарті Billboard сім десятиліть поспіль.

Виступи Джастіна Тімберлейка, Тейта Макрея, Green Day, Jelly Roll і TLC додали чарівності вечору, зробивши його подією, яку обов'язково потрібно подивитися на платформах FOX і iHeartRadio.

Раніше Фокус писав, що коміка і екс-чоловіка Кеті Перрі Расселла Бренда звинуватили в зґвалтуваннях.