Зменшити талію і схуднути в руках: 4 найефективніші вправи цієї весни

Шлях до зменшення талії і приведення рук у тонус може здатися складним, але не варто впадати у відчай, існують прості, але ефективні вправи, які допоможуть вам швидко привести фігуру до ладу.

Включивши у свій щоденний розпорядок дня спеціальні вправи, ви зможете прибрати кілька сантиметрів на талії та зміцнити руки, що безсумнівно позначиться на вашому зовнішньому вигляді. Для цих вправ не знадобиться спеціальне обладнання та багато часу, лише бажання і трохи дисципліни. Тренер Ендрю Вайт розповів про чотири дуже прості та швидкі вправи, які допоможуть вам схуднути цієї весни. Про це пише She Finds.

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Планка

Фото: Freepik

Планка — це проста, але дуже ефективна вправа, відома своєю здатністю впливати на м'язи корпусу і рук. Цей динамічний рух включає в себе перехід від положення планки на передпліччях до положення високої планки, задіюючи м'язи рук, плечей і корпусу протягом усього діапазону руху.

"Планка — це потужна вправа для корпусу і рук. Вони допомагають зміцнити і привести в тонус руки, плечі та груди, одночасно задіюючи весь корпус, що допомагає підтягнути лінію талії", — каже Вайт.

Віджимання на трицепс

Фото: Freepik

Віджимання на трицепс пропонують швидке та доступне рішення для всіх, хто хоче прокачати руки і зменшити талію. Ця вправа включає в себе використання ваги власного тіла для одночасного тренування трицепсів, плечей і корпусу.

"Віджимання на трицепс насамперед зосереджені на трицепсах і м'язах задньої частини плечей. Вони чудово підходять для тонізації та зміцнення рук, сприяють створенню стрункіших і чіткіших рук без необхідності використання важких вагів", — зазначає Вайт.

Як виконати:

Сядьте на край стільця або лави, поклавши руки вздовж стегон.

Зсуньте стегна з краю і зігніть лікті, щоб опустити тіло.

Відштовхніться долонями, щоб повернути тіло у вихідне положення.

Скручування

Фото: Freepik

Включення скручувань у свою програму тренувань може призвести до поліпшення сили корпусу, чіткості рук і більш підтягнутого живота. Завдяки своїй простоті та ефективності скручування є зручним способом зменшити талію і привести в тонус руки.

"Скручування націлені на косі м'язи, що мають вирішальне значення для чіткої лінії талії. Ця вправа допомагає сформувати бічні частини живота, що призводить до чіткішої талії", — додає Вайт.

Як виконати:

Сядьте на підлогу, зігнувши коліна і злегка піднявши ступні над землею.

Відкиньтеся назад під невеликим кутом, щоб задіяти корпус.

Утримуючи гантель або медичний м'яч обома руками, поверніть тулуб вправо, потім вліво, щоб виконати одне повторення.

Альпініст

Фото: Freepik

Займаючись альпінізмом, люди навантажують не тільки м'язи корпусу, а й руки, плечі та груди. Швидкий і високоінтенсивний характер цієї вправи підвищує частоту серцевих скорочень, сприяючи спалюванню калорій і жиру, одночасно зміцнюючи й промальовуючи м'язи.

"Альпініст — це динамічні, високоінтенсивні вправи, які націлені на корпус, руки і плечі. Вони допомагають окреслити руки і задіяти м'язи живота, сприяючи тоншій талії завдяки спалюванню калорій і залученню м'язів", — зазначає Вайт.

Як виконати:

Почніть із позиції високої планки, поклавши руки під плечі.

Підтягніть одне коліно до грудей, потім швидко поміняйте його місцями з іншим коліном, ніби ви біжите на місці в положенні планки.

Вайт зазначає, що ефективність цих вправ полягає в їхній здатності поєднувати зміцнення м'язів із витривалістю, що є важливим елементом для моделювання форми рук і талії. Варто зазначити, що важливу роль у досягненні видимих результатів відіграє послідовність.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця