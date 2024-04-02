Не тільки онкологія: 5 випадків, коли королівське здоров'я породжувало чутки і домисли (фото)

Здоров'я британських правителів десятиліттями залишалося таємницею. Однак сучасні дослідники цього питання вже точно можуть говорити про діагнози таких монархів, як Генріх VIII або королева Вікторія.

Члени королівської сім'ї історично мовчали про своє здоров'я, але це ніколи не припиняло чуток. Але здоров'я членів королівської сім'ї час від часу ставало предметом офіційних новин, а найчастіше — предметом пліток. The Conversation Media опублікувало 10 випадків, коли королівське здоров'я породжувало чутки, плітки та домисли.

"Хвора нога" Генріха VIII

Здоров'я Генріха VIII (1491-1547) було добре задокументоване й обговорювалося в державних документах і дипломатичних депешах того часу. У ранні роки він був відомий своїм міцним здоров'ям. У пізніші роки його називали "проклятим" через погіршення самопочуття.

Сучасні історики медицини припускають, що король Англії в зрілому віці страждав на гіпертонію і діабет другого типу. Це захворювання, яке може призвести до діабетичної невропатії та серйозних ускладнень на ногах, могло стати причиною стійких і смердючих виразок на його ногах, описаних сучасниками Генріха VIII.

До слова, відомості про здоров'я Генріха VIII не були широко поширені. Король ізолювався у своїх особистих покоях. Навіть його лікарі не вели записів, можливо, побоюючись, що їх звинуватять у зраді в умовах нестабільної політики того часу.

Король Генріх VIII, найімовірніше, страждав на діабет і супутні йому трофічні виразки кінцівок Фото: Wikipedia

Вовчак королеви Анни

У королеви Анни (1665-1714) було 17 вагітностей, 11 з яких закінчилися викиднями або мертвонародженням, а решта померли в дитинстві. Зараз вважається, що королева могла страждати на аутоімунне захворювання — вовчак.

Важливо Королева Камілла розповіла про стан короля Чарльза ІІІ

Психічне захворювання Георга III

Георг III (1738-1820) страждав на нападки психічного захворювання, причиною якого, як нещодавно припускали, була порфірія, спадкове захворювання крові. Протягом усієї його хвороби лікарі випускали бюлетені, що інформували громадськість про його стан.

Вони були навмисно розпливчасті з метою заспокоїти громадськість, а не розголошувати подробиці стану здоров'я чинного монарха. Його хвороба поставила під сумнів його здатність бути монархом, і ця ситуація зрештою вирішилася призначенням його сина, пізніше Георга IV, принцом-регентом.

У короля Георга III були проблеми з психікою

Гемофілія королеви Вікторії

Королеву Вікторію називали "бабусею Європи" через її численних нащадків. Це також призвело до смертельної спадщини гемофілії, що отримала прізвисько "королівська хвороба". Вважається, що Вікторія передала цю рису трьом із дев'яти своїх дітей

Гемофілія — це спадкове захворювання, що вражає здебільшого чоловіків, при якому кров не згортається належним чином. Це може призвести до сильної або спонтанної кровотечі, яка може бути небезпечною, якщо не лікувати її належним чином. Хоча сьогодні з цією хворобою можна добре впоратися, за часів Вікторії про неї було мало що відомо.

Королева Вікторія страждала на гемофілію, яку передала своїм нащадкам Фото: Getty Images

Поліорганна недостатність королеви Єлизавети II

За кілька днів до смерті королеви Єлизавети II у 2022 році ЗМІ повідомили, що вона "комфортно відпочиває", і не надали жодної інформації про природу її хвороби. Навіть у свідоцтві про смерть не вказана причина її смерті, крім старості. Однак в останні дні життя Її Величності досвідчені лікарі вже розуміли, що їй залишилося недовго. Причому одну з ознак цього могли побачити всі, хто уважно стежив за всіма її появами на публіці. Йдеться про темні плями на кистях королеви, які виразно були помітні під час її останньої аудієнції в Балморалі, коли вона приймала новообраного прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс.

Лікарка, яка живе в Перті (Західна Австралія), сказала, що фотографії рук королеви Єлизавети II, коли вона позувала 6 вересня разом з Ліз Трасс у Зеленій вітальні свого шотландського замку, свідчили про серйозне погіршення її здоров'я.

"Схоже, є ознаки захворювання периферичних судин. Це порушення кровообігу, яке спричиняє звуження, закорковування або спазм кровоносних судин за межами вашого серця і мозку. Іноді це може призвести до серцевої недостатності. Якщо ваш периферичний кровообіг настільки поганий, то органи не отримують хорошого кровопостачання. Це може бути ознакою поліорганної недостатності", — наголосила вона.

Темні плями на кистях королеви могли свідчити про поліорганну недостатність Фото: theroyalfamily/ Instagram

Нагадаємо, раніше медіа писали про те, які побічні ефекти чекають на принцесу Кейт Міддлтон після хімієтерапії і як з ними боротися. Професорка Раміія Мокбель, дерматологиня-консультантка, що спеціалізується на раку шкіри та його скринінгу, а також засновниця лондонської клініки шкіри та родимок при HCA Healthcare, розповіла, що профілактична хімієтерапія може спричинити "побічну шкоду" в організмі, і пояснила, як мінімізувати її наслідки.

Також ЗМІ повідомляли про те як батьки Кейт Міддлтон відреагували на діагноз доньки. Батьки Кейт Міддлтон зараз є найбільшою її підтримкою, адже вони спрямували увесь свій ресурс, щоб допомогти доньці.