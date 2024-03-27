Стало відомо, як батьки Кейт Міддлтон відреагували на діагноз доньки

Батьки Кейт Міддлтон зараз є найбліьшою її підтримкою, адже вони направили весь свій ресерс, щоб допомогти доньці.

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Батьки Кейт Міддлтон, Керол і Майкл, першими дізналися про діагноз доньки, який їй встановили в січні 2024 року. Таку інформацію повідомило видання MIRROR.

Зокрема, про те, що батьки одними із перших дізналися про рак у принцеси Уельської стверджує королівський коментатор і біограф Дункан Ларкомб. За його словами, саме їх підтримка відіграла важливу роль в житті Кейт.

Зараз же, коли весь світ знає, що Кейт Міддлтон бореться з раком її батьки згуртувалися і намагаються максимально приділяти увагу родині, онукам та звісно доньці.

"У такі часи для Кейт це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо, щоб за дітьми доглядають", — додав коментатор.

За його словами, як будь-яка мати в цій ситуації, Керол, очевидно, дуже засмутилася дізнавшись таку новину про свою доньку, тому вона, без сумніву, продовжуватиме підтримувати сім’ю Кейт будь-яким способом, який зараз буде потрібний.

Щодо самої новини про хворобу у Кейт Міддлтон експерт відзначає, що оприлюднене відеозвернення, було вимушеною дією, адже на королівську сім’ю був тиск з усіх боків, а Кейт виявила сміливість і попри небажання говорити, все ж зізналася привселюдно про свій діагноз.

"Я думаю, що Кейт не записала б відео, якби не всі тролі та теорії змови. Я думаю, що її рука була начебто вимушена. Тож я вважаю, що відео було зроблено неохоче, але водночас, вона була неймовірно сміливою і мусила це зробити, стиснувши зуби та публічно заявивши. Фотографія на День матері розпалила вогонь змови теоретики", — наголосив Дункан Ларкомб.

Фото: Getty Images

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Щодо принца Вільяма коментатор також відзначив, що ймовірніше всього, зараз він буде змушений відмовлятися від публічних виходів та королівських подій, оскільки він стикнувся з тим, що у двох членів його родини виявили рак.

"Його батько хворий на рак, а тепер і його дружина, тому він опинитися в дуже жахливій ситуації. полягатиме у підтримці його сім’ї, і я думаю, ми побачимо, що громадська думка поставиться з розумінням щодо Вільяма, якщо він скасує подальші виходи. Його пріоритетом є його дружина та сім’я", — додав коментатор.

За словами королівського експерта Річарда Фіцвільямса, саме принц Вільям буде основною опорою для принцеси, а також виконуватиме домашні обов’язки, поки Кейт не повернеться до справи.

"Очевидно, що профілактична хіміотерапія буде надзвичайно важкою та стресовою для неї, і Вільям, який завжди ставив свою сім’ю на перше місце, намагатиметься збалансувати свій час з нею, їхніми дітьми та королівськими справами", — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, принцеса Матте-Маріт відреагувала на рак у Кейт Міддлтон. Крім цього, Фокус писав, принц Гаррі та Меган Маркл сподіваються повернутися до королівської сімʼї.