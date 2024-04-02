Сальма Хаєк показала свою "чоловічу версію" (фото)

Нейромережа уявила, як би виглядав "Сальвадор Хахаєк". Він навіть носив би синю сукню.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк показала, як виглядала би, якби народилася чоловіком. Знімками зірка екрану поділилася в Instagram з понад 28 млн підписників.

"Обережно, друзі, не дайте себе обманути", — написала знаменитість, опублікувавши допис у Міжнародний день сміху 1 квітня 2024.

Окрім самого обличчя, нейромережа ще й придумала нове імʼя та прізвище для акторки — Сальвадор Хахаєк.

"Дуже брутально, з днем сміху", "Твоя чоловіча версія", "Мене спіймали за 5 сек", — пишуть фоловери мексикано-американської знаменитості.

"Сальвадор" навіть позував у синій сукні, як це зробила свого часу сама Сальма.

Чоловіча версія Сальми Хаєк

Хаєк доволі активна у своїх соцмережах. Вона часто викладає кадри в різноманітних бікіні, а нещодавно поділилася архівними відео з початку своєї карʼєри.

"Колись давно, до соціальних мереж, коли я була на багато розмірів менша, але не мудріша", — написала знаменитість.

На архівних кадрах акторка постала в лаконічній світлій сукні та з розпущеним волоссям. Також вона показала, як у білому вбранні з глибоким декольте відвідала публічну подію.

Сальма Хаєк на початку карʼєри

Нагадаємо, Сальма Хаєк привітала Франсуа-Анрі Піно з 15-ю річницею весілля.

Також Фокус писав про те, як 57-річна Сальма Хаєк виглядає без макіяжу.