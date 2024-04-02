Хіміотерапія Кейт Міддлтон: які побічні ефекти чекають на принцесу і як з ними боротися

Правильне харчування та помірні фізичні навантаження допоможуть принцесі Вельській швидше одужати.

42-річна принцеса Уельська Кейт зараз проходить профілактичний курс хіміотерапії. Вона взяла перерву від королівських обов'язків, поки одужує, і найближчим часом не з'явиться на публіці. Професорка Раміія Мокбель, дерматологиня-консультантка, що спеціалізується на раку шкіри та його скринінгу, а також засновниця лондонської клініки шкіри та родимок при HCA Healthcare, у розмові з Hello розповіла, що профілактична хіміотерапія може спричинити "побічну шкоду" в організмі, і пояснила, як мінімізувати її наслідки.

"Профілактична хіміотерапія, також відома як ад'ювантна хіміотерапія, призначається після операції з видалення раку і коли сканування не показує жодних ознак поширення раку в інших місцях. Її мета — знищити будь-які ракові клітини, що залишилися, які можуть циркулювати в кровотоці або поширюватися на інші органи, як-от кістковий мозок, печінку та легені. Хоча це лікування націлене на приховані клітини, воно часто спричиняє побічну шкоду, що призводить до побічних ефектів, таких як випадання волосся, низька кількість лейкоцитів, зниження імунітету до інфекцій і запалення кишечника", — пояснила вона.

Щоб наслідки були не такими тяжкими для тіла, необхідно дотримуватися збалансованої дієти, багатої великою кількістю фруктів, овочів, антиоксидантів і корисних ненасичених жирів, таких як омега-3, надзвичайно корисною під час хіміотерапії.

"Щоб підтримати організм під час хіміотерапії, пацієнтам вкрай важливо підтримувати добре збалансовану дієту, багату на білки, вітаміни, вуглеводи та жири, щоб відновити та компенсувати шкоду", — пояснює професорка.

Кейт Міддлтон не можна їсти борошняне Фото: Getty

Керолайн Мейсон, дієтологиня і співзасновниця Baldo and Mason, каже, що вкрай важливо виключити будь-яку гостру їжу, оскільки тривале запалення може пошкодити здорові клітини і тканини та послабити й без того слабку імунну систему. Це означає скорочення споживання тваринних жирів і оброблених харчових продуктів. У зв'язку з цим Кетрін необхідно утриматися від цукру, алкоголю, борошняного, молока і глютену.

Замість цього їй необхідно вживати 10-12 органічних овочів/фруктів на день, органічний нежирний білок, електроліти (додавання гімалайської кристалічної солі в їжу і воду), корисні жири (олія авокадо, оливкова олія, горіхи/насіння).

Друга головна складова зцілення — регулярні вправи.

Постійні аеробні вправи можуть допомогти боротися з втомою і поліпшити загальне самопочуття під час лікування. Від бігу до підняття важких предметів, від їзди на велосипеді до веслування, йога — спортивна програма тренувань принцеси безумовно не для людей зі слабкими нервами. Дружина принца Вільяма також є прихильницею плавання в холодній воді, стрибків на батуті та тенісу, тому у своєму напруженому способі життя вона робить фізичні вправи пріоритетом.

Цілком імовірно, що принцесі Кейт доведеться скоротити свої інтенсивніші тренування і біг на користь більш щадних тренувань, дотримуючись помірнішого підходу, рекомендованого для жінок у віці від 40 років.

Принцесі Вельській необхідні помірні тренування Фото: Getty Images

"Щодня комусь за сорок слід прагнути до помірної аеробної активності протягом 30 хвилин на день", — зазначила особиста тренерка Кріс Ракстон, яка працює з Deep Heat.

Кріс також вважає, що людям віку Кейт слід включати вправи для зміцнення всіх основних груп м'язів три дні на тиждень.

Невеликі зміни у способі життя також можуть допомогти принцесі Вельській у цей важкий час і забезпечити їй комфорт.

"Використання крижаних рукавичок і черевиків може допомогти зменшити оніміння пальців і стоп — ще один поширений побічний ефект", — каже професор Рамія.

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