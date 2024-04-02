Леді Марина Віндзор показала рідкісне фото з коханим

Пара сфотографувалася під час семиденного відпочинку леді Віндзор у графстві Девон у Південно-Західній Англії. Там Марина провела багато часу на природі, фотографуючи місцеві пейзажі.

Двоюрідна сестра принца Гаррі леді Марина Віндзор провела тиждень у Девоні зі своєю сім'єю, а також показала на фото свого молодого чоловіка. Знімки леді Віндзор опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Корнуольські вершини весни та мрійливі задоволення Девона", — підписала свої фотографії леді Віндзор.

Леді Марина Віндзор провела тиждень у Девоні Фото: marinacwin/ Instagram

Двоюрідна сестра принца Гаррі також сфотографувалася на порослих травою сходинках серед жовтих квітів та інших рослин. На дівчині були штани-палацо, м'ятного кольору футболка і такого ж відтінку кофта, яку Марина пов'язала собі на стегна. Світле волосся леді Віндзор залишила розпущеним і перекинула його на одне плече.

Двоюрідна сестра принца Гаррі також сфотографувалася на порослих травою сходинках серед жовтих квітів Фото: marinacwin/ Instagram

До серії опублікованих на сторінці в Instagram знімків потрапило також фото, на якому Марина Віндзор стоїть на пагорбі поруч із дівчиною в білій сорочці та милується краєвидом, що відкрився на маленькі будиночки біля підніжжя. На ній повсякденні джинси й сіра кофта. Тепла оливкова куртка важить у дівчини за спиною.

Марина Віндзор стоїть на пагорбі і милується видом, що відкрився Фото: marinacwin/ Instagram

Але найбільше підписників зацікавило фото, на якому леді Віндзор зображена зі своїм коханим Ніко Маколі. Пара зображена на знімку під час прогулянки на природі. Леді Марина Віндзор виглядає на ній сяючою і щасливою поруч зі своїм коханим. Крім того, створюється враження, що вона на знімку практично без макіяжу і дозволила собі лише підкреслити губи помадою природного кольору. Дівчина зібрала шоколадно-каштанове волосся в акуратний хвіст і обгорнула шию вовняним шарфом.

Пара зображена на знімку під час прогулянки на природі Фото: marinacwin/ Instagram

Зазначимо, старша дочка Джорджа Віндзора, графа Сент-Ендрюса, і Сільвани Віндзор, графині Сент-Ендрюс. Народилася в госпіталі Роузі (Кембридж). Ім'я отримала на честь своєї прабабусі Марини, герцогині Кентської. До 2008 року посідала 25-те місце в порядку успадкування британського престолу як онука принца Едварда, герцога Кентського і праправнучка короля Георга V. Леді Марина закінчила коледж Святої Марії в Ескоті та мріє про кар'єру дипломата. Близькою подругою леді Марини є Євгенія Йоркська.

Медіа пишуть про те, що невідомо, коли Марина і Ніко вперше почали зустрічатися. Ім'я леді Віндзор уперше пов'язали з менеджером із кібербезпеки Ніко Маколі у квітні 2023 року, коли Марина опублікувала селфі з молодим чоловіком з нагоди його 30-річчя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли відпустку, щоб більше часу проводити з дітьми. У школі Ламбрук, де навчаються Джордж і Шарлотта, почалися великодні канікули, тож принц і принцеса Уельські забрали своїх дітей з Віндзорського замку, на території якого розташована їхня резиденція — котедж Аделаїда.