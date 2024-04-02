"Ви що там на приколі?: Влад Міцкевич після прямого ефіру звернувся до Олі Полякової

Влад Міцкевич вирішив відреагувати на заяви співачки в прямому ефірі стосовно нього. Шеф-кухар наголосив, що йому соромно за те, що він зробив.

Учасник восьмого сезону "МастерШеф" та шеф-кухар Влад Міцкевич, який дням злив у мережу інформацію про роман зі співачкою Олею Поляковою, а потім заявив, що зробив це заради хайпу, виправдався за те, що Полякова назвала його наркоманом. Зокрема, у себе в Instagram Міцкевич вирішив пояснити слова співачки про його наркозалежність, які вона сказала в прямому ефірі коментуючи ситуацію з "коханцем".

"Так, друзі, я 100% маю взяти і відреагувати на прямий ефір Олі, на деякі речі. Ще раз хочу сказати, що я вже вибачився не один раз, публічно заявив, я прийняв позицію, що я дійсно наробив каки. Тепер хочу сказати, наркотики не вживаю вже дуже багато років, я готовий пройти в будь-якій клініці Києва здати аналізи, хай покажуть, якщо вже в нас такі справи. І мені здається, що наркомани ось так не виглядають, є в мене така думка. Тому що я вже 5 років у шоу-бізнесі, ви мене бачили і на кухнях МастерШеф і з Олею до речі в кадрі, і мені здається, що таких людей не беруть",- пояснив Міцкевича слова Олі Полякової, яка назвала його наркоманом.

Шеф-кухар запевнив, що у той день, коли він заявив про роман з Олею Поляковою, він вживав транквілізатори, гідазепам та алкоголь. Все тому, що він має панічні атаки і йому потрібно себе заспокоїти.

Вадим Міцкевич також вирішив розʼяснити ситуацію, щодо слів "вимагав грошей". За його словами, він лише хотів забрати те, що його.

"Стосовно вимагав гроші. Друзі дивіться, ось ці бананка коштує 200 баксів. Ви що там на приколі? Я 200 баксів вимагав? Якщо так, то покажіть переписки. Тут мені здається, що в мене все. Якщо ось така штука, то тут прям перебори. Короче, якщо вони хочуть розповісти, нехай розказують, я не проти цього",- сказав Міцкевич.

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