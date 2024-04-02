"Предмет із жахливою історією": експерта довів до сліз диск зі слонової кістки (фото)

Прабабуся експерта з антикваріату Ронні Арчер-Моргана була рабинею з Нової Шотландії в Канаді. Взявши в руки браслет зі слонової кістки, на якому була написана назва корабля, що перевозив рабів, чоловік не стримав сліз.

Експерт з антикваріату Ронні Арчер-Морган розплакався під час недільного випуску популярної програми, оскільки відмовився оцінити предмет, пов'язаний із трансатлантичною работоргівлею. Про це повідомляє щотижневий журнал Hello!

Ведучий привітав гостю, яка принесла диск зі слонової кістки, на якому було написано ім'я людини, корабля і дата "1782 рік". Незабаром Ронні розповів, що цей предмет був пережитком работоргівлі.

На браслеті зі слонової кістки була написана назва корабля, що перевозив рабів Фото: Скриншот

"Я хочу абсолютно ясно дати зрозуміти, що я і ми, учасники Antiques Roadshow, повністю й однозначно не схвалюємо торгівлю слоновою кісткою. Але ось цей браслет зі слонової кістки — це не торгівля слоновою кісткою, а торгівля людським життям. Напевно, це одна з найважчих речей, про які мені коли-небудь доводилося говорити, але говорити про це ми повинні. Це дивовижний об'єкт і свідчення безсердечної торгівлі, яка тривала в 17, 18 і в XIX століття", — заявив експерт.

Після цього Ронні Арчер-Морган запитав жінку, яка принесла диск, як такий артефакт потрапив до неї в руки. Вона розповіла, що купила його 36 років тому за 3 фунти стерлінгів у сім'ї, в якій раніше працювала. Жінка подумала, що це має цікавий вигляд, але й гадки не мала про походження та призначення цієї речі.

У підсумку експерт з антикваріату відмовився оцінювати диск зі слонової кістки та навіть розплакався.

"Моя прабабуся була рабинею з Нової Шотландії в Канаді й повернулася в Сьєрра-Леоне. Я просто не хочу його оцінювати. Я не хочу встановлювати ціну на щось, що пов'язане з таким жахливим бізнесом", — пояснив своє рішення Арчер-Морган.

Експерт з антикваріату відмовився оцінювати диск зі слонової кістки і навіть розплакався. Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розвінчали міфи про рабство. Рабство — це глибоко вкорінений соціальний механізм, який набував різних форм у різних культурах та епохах. Упродовж історії його зумовлювали різні чинники, включно з економічною, соціальною та політичною динамікою.