3 квітня 2024 року: Микити Сповідника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна поливати кімнатні квіти та лінуватися. Синє ясне небо цього дня — до теплої, але дощової погоди.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Сповідника. Народився в Кесарії, рано залишився без батьків. Мати померла, коли він був ще маленьким, а батько з горя пішов у ченці. Микиту виховувала бабуся, яка з дитячих років вселяла йому страх перед Богом і наставляла жити за заповідями. Подорослішавши, Микита вступив на службу в монастир, де через кілька років став настоятелем. Тоді був період іконоборства, яке він не підтримував, за що часто страждав.
Що не можна робити 3 квітня:
- поливати кімнатні квіти;
- прати білизну, щоб не потривожити водяного.
- заздрити;
- лінуватися.
Народні прикмети та повір'я:
- чути грім — чекайте врожайний рік;
- береза дає багато соку — буде багато дощів улітку;
- синє ясне небо — до теплої, але дощової погоди.
День ангела святкують:
Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків.
Народилися сьогодні:
1918 рік — Олесь Гончар, український радянський письменник, громадський діяч.
1958 рік — Алек Болдвін, американський актор, лауреат трьох премій "Золотий глобус", трьох "Еммі", інших нагород.
1961 рік — Едді Мерфі, американський актор, кінорежисер, продюсер, співак, лауреат "Золотого глобуса", "Греммі" та ін. нагород.
Також цього дня:
1933 рік — у Херсоні український хірург Юрій Вороний уперше у світі виконує клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка);
1973 рік — Мартін Купер показав світу перший мобільний телефон і здійснив перший мобільний дзвінок.