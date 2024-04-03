Приниження, істерики та погрози: на Каньє Веста подав до суду колишній співробітник

Каньє Вест дозволяв собі публічно ображати викладачів школи і не церемонився у висловлюваннях. Неодноразово він погрожував і фізичною розправою.

У 46-річного американського репера Каньє Веста нові неприємності. Колишній співробітник Yeezy Тревор Філліпс, який працював у дизайнерській компанії репера, перш ніж перейти в Donda Academy, нині закриту, подає до суду на Веста за дискримінацію, переслідування, вороже робоче середовище та інші претензії. Він вимагає "відшкодування загальної та спеціальної шкоди, що перевищує 35 000 доларів США, гонорарів адвокатів і вимагає винесення судової заборони Весту на відкриття будь-якого типу школи для дітей до 18 років у Каліфорнії, повідомляє Rolling Stone, посилаючись на отримані документи.

Тревор почав працювати у Веста в листопаді 2022 року. За його словами, репер сказав двом дітям, що "хоче поголити їм голови" і "має намір посадити їх у в'язницю в школі", навчання в якій обходилося в $15 000 на рік.

Позивач стверджує, що Вест вважав за краще брати на роботу білих співробітників, імітував перед Філліпсом мастурбацію і навіть погрожував вдарити його під час "істерики". Коли той спробував дати відсіч "фанатизму" репера, той "відреагував безжально, безперервними переслідуваннями, приниженнями і спробами як подумки контролювати, так і знищити Філліпса".

"Недоброзичливість Каньє по відношенню до позивача в підсумку вилилася у вульгарну прочуханку на очах у школярів та їхніх батьків. Каньє навіть погрожував Філліпсу фізичною розправою", — йдеться в документах.

Тревор заявив, що постраждав від "серйозної дискримінації, переслідувань і відплати" з боку Веста, працюючи в його дизайнерській компанії.

Вест, стверджує позивач, неодноразово влаштовував публічні істерики Фото: Getty Images

Не обійшлося і без антисемітизму. Філліпс додав у позові, що Каньє поширював антисемітизм на шкільних зборах, зокрема перед деякими учнями. Зокрема, він нібито говорив, що йому "подобається зустрічатися тільки з білими жінками", і сказав співробітникам, що звільнить кожного, хто буде товстим.

Філліпс стверджує, що Вест зробив антисемітські висловлювання під час вечері в ресторані в Малібу в грудні 2022 року. Репер, каже позивач, назвав єврейський народ "скупим" і назвав Адольфа Гітлера "новатором", одночасно стверджуючи, що Голокост був "фейком".

Серед інших фактів — хвастощі Каньє про те, що він витратив $2 мільйони зі шкільного бюджету на поїздку до Парижа, погрози взятися за представників ЛГБТ-спільноти, а також твердження про те, що засновник Microsoft Білл Гейтс "контролює геїв, щоб вони не заводили дітей з метою контролю народжуваності".

Філліпса звільнив Вест у травні 2023 року під час однієї з недільних служб Каньє нібито влаштував "істерику" і погрожував вдарити його. Причиною стало те, що музиканту не сподобалося, як Тревор доглядає за його садом. У позові йдеться про те, що Вест побіг у сад і спробував зруйнувати його, але "занадто слабкий і не в формі". Натомість він почав витягувати рослини з вазонів, розривати їх на частини та кидати на підлогу, "у найгіршому та незрілішому нападі гніву, ніж будь-коли влаштовував будь-хто з навіть наймолодших школярів Donda Academy".

Попередня скарга, до якої в червні приєдналася третя особа, стосувалася порушень кодексу охорони здоров'я, безпеки та освіти, а також незаконної расової дискримінації. Та сама юридична фірма, що подала скаргу, подала окремий позов, у якому двоє інших колишніх викладачів звинуватили Йе та Donda Academy у незаконному звільненні.

Усі вони зазначають, що школою керують погано, у ній панує нестримне знущання, правила, що забороняють одяг нечорного кольору або одяг, створений Йе, використання виделок і відсутність двірників чи медичного персоналу.

Колишня вчителька Тімані Мікс стверджує, що минулого року її звільнили за те, що вона повідомила про низку проблем у школі.

Захист Каньє спростовує всі звинувачення.

Раніше Фокус писав, що колишня дівчина Каньє Веста розповіла про їхні стосунки.