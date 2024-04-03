Кетрін Зета-Джонс привітала маму з днем народження (фото)

Як відомо, Патрісія Джонс — швачка. Вони з батьком акторки одружилися у 1966 році.

54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс привітала маму з днем народження. Знімки з іменинницею знаменитість опублікувала в Instagram з понад 5 млн підписників.

"З днем народження мою красуню маму. Ти для мене все….. і більше. Я люблю тебе", — написала дружина Майкла Дугласа.

Як відомо, Патрісія Джонс — швачка. Вони з батьком акторки Девідом Джеймсом Джонсом одружилися у 1966 році.

На першому кадрі мама Кетрін Зети-Джонс постала з чорною кулькою, на другому гуляла вулицями італійського міста, а на третьому позувала зі знаменитою донькою.

Мама Кетрін Зети-Джонс

"Тепер я знаю, звідки взялася твоя краса. Яка дивовижна жінка", "З днем народження, красуне Пет", "Вітаю маму Кетрін з днем народження. Благословенного та чудового дня народження", — приєднуються до привітань фоловери зірки фільму "Маска Зорро".

У жовтні 2023 батьки акторки відзначили 57-му річницю одруження.

"Вітаю моїх маму і тата з ювілеєм! 57 років подружнього щастя. Сьогодні я вручаю вам Нобелівську премію миру. З моєю нескінченною повагою, вдячністю та любов'ю", — написала тоді Кетрін Зета-Джонс.

Кетрін Зета-Джонс з батьками

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з дітьми зустріли Новий 2024 рік в Індії.

Також Фокус писав про те, як Кетрін Зета-Джонс виглядає без макіяжу.