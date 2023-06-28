Обсмоктати й виплюнути: у Китаї люди "їдять" річкове каміння зі спеціями (відео)

Ця незвичайна страва називається суодіу, і її сотні років тому придумали човнярі, щоб обдурити шлунок. Передбачається, що люди повинні обсмоктувати каміння, а потім випльовувати його.

Серія відеороликів, що демонструють приготування суодіу в придорожніх кіосках Китаю, нещодавно стала вірусною на Xiaohongshu, китайській версії Instagram, викликавши цікавість мільйонів. Про це пише Oddity Central.

Глядачів заінтригувала не тільки особливість цієї страви, а й висока ціна, 16 юанів ($2,30) за порцію, з огляду на те, що в ній майже немає їстівних продуктів.

Суодіу — це химерний вид китайської вуличної їжі, що складається з маленьких річкових камінців, обсмажених із сумішшю спецій і трав. Передбачається, що люди повинні обсмоктувати камені, а потім випльовувати їх.

Видання зазначає, що страву суодіу придумали сотні років тому човнярі, які готували її, коли, доставляючи вантажі, опинялися на середині річки без їжі. Щоб обдурити шлунок, вони обсмажували річкову гальку з різними приправами, а потім висмоктували каміння насухо. Традиційну страву передавали з покоління в покоління, і сьогодні в Китаї іноді можна побачити придорожніх торговців, які смажать річкове каміння з олією чилі, часниковим соусом, зубчиками часнику та сумішшю спецій.

Суодіу складається з гальки, вкритої гострою приправою, яку потрібно висмоктати з каміння, а потім виплюнути його. Важливо зазначити, що річкове каміння використовується тому, що з часом воно набуває морського смаку. Завдяки цьому люди отримують смак риби в поєднанні зі спеціями.

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