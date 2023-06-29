Знахідка 200-річної давнини: пара виявила під кухонною підлогою таємничий колодязь (фото)

Пізніше чоловік дізнався, що сам будинок, який вони з дружиною купили, був побудований саме на старому колодязі, про який не знали навіть попередні власники.

Сімейна пара з Ньюпорта (місто в Південно-Східній Англії, — ред.) під час ремонту будинку знайшла під підлогою в кухні колодязь, якому щонайменше 200 років. Подружжя вирішило перетворити знахідку на прикрасу свого будинку, пише Mirror.

Коді Аллен і її чоловік Кіран робили в будинку ремонт своїми силами, коли випадково виявили під підлогою кухні колодязь. Попри те, що він був багатовіковим, у колодязі ще була кришталево чиста вода.

"Це було не те, чого ми очікували. Він має глибину близько 17 футів, і коли ми його відкрили, у ньому була кришталево чиста вода", — сказала Коді.

Жінка уточнила, що спочатку була шокована, оскільки під час купівлі будинку колишні господарі нічого не сказали про це. Коді Аллен припускає, що продавці будинку самі могли не знати про історичну старовину, що була під підлогою.

Однак подружжя вирішило не знищувати колодязь, а навпаки — зробити його "родзинкою" інтер'єру. Оскільки чоловік жінки Кіран сам володіє будівельною компанією, люди провели реновацію колодязя досить швидко. Спочатку будівельники поглибили колодязь, поклавши додаткову цегляну кладку у 18 рядів цегли.

Потім електрик провів у колодязь світло. Після цього пара почала шукати протиударне скло, щоб закрити власне сам колодязь.

У стародавній колодязь провели світло та накрили його міцним склом Фото: Jam Press

"Ми повинні були тримати його закритим, щоб наші собаки не виявляли надто цікавості", — уточнила місис Ален.

За її словами, вони кілька разів купували скло потрібного розміру, оскільки деякі зразки не витримували навантаження і розколювалися.

Нині колодязь у будинку пари має вигляд освітленого заглиблення в підлозі кухні, яке накрите скляною кришкою.

Сімейна пара перетворила 200-річний колодязь на стильний предмет інтер'єру Фото: Jam Press

Нагадаємо, у січні 2023 року в Німеччині виявлено 3000-річний дерев'яний колодязь для загадування бажань. У містечку Гермерінг, розташованому в землі Баварія (Німеччина), археологи розкопали залишки дерев'яного колодязя бронзового століття, що добре зберігся, заповненого ритуальними предметами.

А в червні 2022 року ЗМІ писали про те, що в Афінах археологи знайшли 2500-річний колодязь із прокляттями. Під час дослідження також було знайдено глиняні лампи, стародавню скриньку для коштовностей і стародавні монети. Також дослідників зацікавили 30 табличок, на яких були записані прокляття.