Україні потрібна війна, а не хайп. Якщо не почнемо бити по-справжньому – втратимо ще рік

"Росіяни восени, як по графіку, почнуть довершувати те, чого не зробили в цьому році. Які превентивні заходи в нас проводяться, щоб не допустити цього? Маю на увазі не ППО, а що з тими літаками треба щось робити". Думка

Скажіть, а це лише мені здається, що всі наші операції на території противника виглядають дитячими пустощами на тлі аналогічних операцій Росії?

От, наприклад. Щоразу, коли десь на території Росії падав наш безпілотник, з цього приводу здіймався такий інформаційний галас, наче ми знищили цілу авіабазу. Хоча насправді, такі операції мають хіба психологогічний ефект, але не практичний.

І поки наші грались в забавки, готували операції на 9 травня, хоча, думаю, всі чудово розуміли, що це більше для хайпу. То тим часом росіяни готували черговий масований удар. І ви всі розумієте, що він не останній.

Patriot – це чудово, але це боротьба з наслідком, а не з причиною Фото: Flickr

До речі, а хтось думав над тим, що з таким підходом ми знову профукаємо рік. А росіяни восени, як за графіком, почнуть довершувати те, чого не зробили в цьому році? Які превентивні заходи в нас проводяться, щоб не допустити цього? Маю на увазі не ППО, а що з тими літаками треба щось робити.

Знову ж таки, я не звинувачую людей, які проводять ці операції, бо вони працюють з тим, що мають. І якщо в них цих засобів вистачає тільки для створення хайпу, а не реальної шкоди, то це не їхня провина. А тих, хто не може забезпечити їх необхідними засобами.

Знаєте, в нас часто як приклад приводять Ізраїль. Так Ізраїль в такі іграшки не грається. Якщо їх б’ють, то вони завжди відповідають серйозно!

Коли в нас нарешті це зрозуміють?

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