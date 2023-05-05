Коли здасться Путін. Війна закінчиться там, де і почалася – у Кремлі

"Війна не закінчиться на полі бою. Вона може завершитися лише там, де й почалася, — у Кремлі. Завершення війни — це незворотні зміни в самій Росії. А для цього потрібна стратегія такої перемоги, потрібна коаліція, потрібні союзники в самій Росії". Думка

Наприкінці Другої світової настав момент, коли поразка Райху стала невідворотною. Ресурси були вичерпані, їх не вистачило би навіть на один фронт, тим більше на два.

Чи міг Райх в цій ситуації капітулювати? Теоретично так. Можна було б зберегти безліч життів з усіх сторін, зберегти залишки промисловості, виторгувати якісь поступки, на які радо пішли би союзники по антигітлерівській коаліції.

Але Гітлер продовжував безнадійну війну, кидаючи на смерть хлопчиків шкільного віку, жертвуючи вже не теперішнім німецького народу, а його майбутнім. Можливо, якісь затяті фанатики й вірили, що фюрер у своїй геніальності ось-ось дістане wunderwaffe, яке вже готове й чекає свого часу. Але сам він точно знав, що нічого подібного немає й не буде.

Раціональності у вчинках фюрера годі й шукати. Він застрелився лише тоді, коли війська увійшли в Берлін.

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Гітлер відсиджувався у своєму бункері до кінця. Путін зробить так само

Досить скоро настане момент, коли поразка Росії буде невідворотною. (Стратегічно вона вже сталася, бо Росія не має сценаріїв з миром, кращий за попередній, але фактично російська поразка має бути зафіксована на полі бою та післявоєнними юридичними рішеннями).

Чи завершить Путін війну в цій ситуації? Теоретично повинен. Хоча Росія має набагато більше ресурсів, ніж Райх наприкінці війни, але жодного сенсу війна не має. В умовах контролю медіа Путін може "продати" будь-яку ідею, тож суто семантично Росія може оголосити свою перемогу "для внутрішнього користування" в будь-який момент, для цього не потрібні воєнні успіхи.

Але Путін не завершить війну, бо це означає його кінець як лідера. Слабкий лідер підлягає негайному усуненню, а претендентів є достатньо, на всьому спектрі — від псевдолібералів до явних нацистів.

Тож війна не зможе завершитися.

Війна не закінчиться на полі бою. Вона може завершитися лише там, де й почалася, — у Кремлі. Завершення війни — це незворотні зміни в самій Росії. А для цього потрібна стратегія такої перемоги, потрібна коаліція, потрібні союзники в самій Росії.

Скоро почнеться український контрнаступ. Вірю, він буде дуже успішний. Але він не принесе перемоги. Час думати, як здобути перемогу після успішного контрнаступу.

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