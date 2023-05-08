9 травня не стане днем ​​падіння Бахмута. Чому росіяни провалили найважливішу для себе операцію

"Росiяни просто загрузли в безглуздих штурмах і позиційній метушні. По суті СОУ нав’язали їм свою тактику, максимально оптимальну для ведення оборони за настільки критично несприятливих умов. Очевидно, що захоплення Бахмута до 9 травня їм не бачити". Думка.

Бахмут, 280-й день оборони. Вкотре всі переконалися в тому, що Пригожин — це балабол, який не став би виводити своїх "півників" хоча б тільки з тієї причини, що це дезертирство та зрада — тобто підсудна справа. А тому його давно клоунада прісна.

Отже…

У Бахмуті стабільно найважча ситуація.

На півночі тривають бої у кварталах між вулицями Олега Кошового й Олександра Морозова. РОВ тиснуть по Леваневського та Чайковського на Визволителів Донбасу. Але ця лінія оборони впевнено утримується СОУ. Сквер перетворився на цвинтар для РОВ.

Дуже важка ситуація на перехресті Ювілейної та Чайковського. Окупанти одночасно тиснуть із Польової, Новгородцева, обох Лісових. Аналогічно тиск здійснюється на Чайковського через буфер із Корсунського. Попри це вулиця контролюється СОУ, банк — наш!

Хвалений "Вагнер" в українських реаліях виявився слабким Фото: AP Photo

Інтенсивність обстрілів Бахмута з боку РОВ не зменшується. Відновлення ж дій РОВ у полях трохи бентежить. Запеклі атаки на Хромове вже стали звично-системними, а активізація окупантів на Міньківку не зовсім раціональна. Так, там висоти, але ресурс РОВ обмежений.

Загалом, 0506 і 0504 РОВ фізично перерізати не змогли та навряд чи вже зможуть. Те, як вони загрузли в полях і на підходах до багатоповерхівок у місті, говорить про обмежені наступальні можливості РОВ в умовах, що складаються. Маючи чисельну перевагу та більший простір для маневру, вони…

Вони просто загрузли в безглуздих штурмах і позиційній метушні. По суті СОУ нав’язали їм свою тактику, максимально оптимальну для ведення оборони за настільки критично несприятливих умов. Очевидно, що захоплення Бахмута до 9 травня їм не бачити. У когось були сумніви?

Джерело