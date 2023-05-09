Демографія й демократія. Вісім великих завдань для України

Заступник виконавчого директора в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован виділив ті завдання, вирішенням яких має займатися Україна просто зараз.

Мені здається, що перед нами зараз одночасно стоять декілька важливих великих завдань:

Виграти війну проти агресора, включаючи забезпечення гарантій безпеки та справедливості (через міжнародний трибунал для злочинців) після війни й отримання компенсацій\репарацій для відбудови країни. Поки країна воює, забезпечувати наявність фінансових ресурсів (зокрема від донорів) для підтримки макрофінансової стабільності в країні та для fast recovery. Побудувати стійку й ефективну інституційну архітектуру для повноцінного відновлення країни. Забезпечити верховенство права в Україні. Провести структурні й інституційні економічні реформи для модернізації країни та суспільства й побудови більш стійкої та інноваційної економіки. Зрозуміти, що демографічні проблеми будуть основними після війни, та почати їх вирішувати вже зараз. Забезпечити стійкішу демократизацію суспільства та розвиток громадянського суспільства. Побудувати основи для пришвидшення процесу вступу до ЄС (і НАТО).

Здобути перемогу — це далеко не все, що належить зробити Україні Фото: Getty Images

Що я пропустив?

Яким із цих завдань займаєтеся саме ви?

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