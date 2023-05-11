Зробити Росію безпечною на сотні років: як створити проамериканську владу в РФ

"У віддаленій перспективі нам була б вигідна проукраїнська та проамериканська російська влада. І, як не дивно, така влада була б вигідна самій Росії. Це її єдиний шанс не залишитися на околиці світової цивілізації". Думка

Висловлю непопулярну, але, як на мене, дуже важливу для нашого майбутнього думку.

Невелика преамбула.

Великі системи є стійкими. Їх практично неможливо знищити або призвести до нестійкого стану зовнішніми впливами.

Грубо кажучи, що більше маса, щільність і габаритні розміри, то складніше щось зробити з цим об'єктом. Це аксіома. Тут сперечатися нічого.

Росія – величезна країна. І за габаритними розмірами, і за кількістю населення, і за ресурсами. Її практично неможливо захопити і контролювати — часи, коли Александр Македонський залишав у столицях підкорених царств нечисленні гарнізони, а сам продовжував рух на Схід, вже минули. Тож окупація не працює. Завдати Росії військової поразки, після якої вона стане білою та пухнастою, неможливо. За будь-яких розкладів — а я вірю в нашу перемогу — поряд із нами залишиться величезний, досить сильний, ресурсний ворог, який нас ненавидить.

Мільйони квадратних кілометрів території, військове виробництво, здатне виробляти нехай найсучасніше, але смертоносне залізо, нафту, газ, метали в товарних кількостях і понад сотня мільйонів людей, які ненавидять нас до зелених соплів.

Стійкість і чинність Росії визначаються її фізичними розмірами, запасами з корисними копалинами, навіювання населення і ментальним відставанням від цивілізованої частини світу мінімум на сотню років. Такий собі величезний і могутній чоловік із проблемами в розвитку, озброєний до зубів і злий, як скажений собака.

Ні ми, ні наші західні партнери, ні ми разом із західними партнерами не здатні повалити та розібрати цю конструкцію. Проблема, ще раз повторюся, не в її досконалості, а в її розмірах та устрої.

Цю конструкцію можна перетворити або зруйнувати тільки зсередини, спираючись на допомогу частини російського суспільства, що думає, на опозицію, якою б вона не була. Якщо вона антипутінська, то цього на початковому етапі цілком достатньо, щоб її підтримати.

Горді крики про те, що нам не потрібні союзники, що ми не хочемо мати справу ні з якими росіянами — це безглузда, самовпевнена і безперспективна позиція.

Це позиція, яка приведе нас до ще однієї війни у найближчі 10 років, і до багатьох війн у найближчій перспективі.

На початковому етапі цілком достатньо підтримати будь-яку антипутінську опозицію Фото: RTVI

Якщо ти не можеш знищити ворога — а ми не здатні його знищити і це ще одна аксіома, з якою нам треба змиритися — то ти маєш його перехитрити, знесилити, зробити так, щоб внутрішні умови у його стані не допускали нападу чи іншої агресії.

У віддаленій перспективі нам була б вигідна проукраїнська та проамериканська російська влада. І, як не дивно, така влада була б вигідною для самої Росії.

Це її єдиний шанс не залишитись на околиці світової цивілізації, куди загнали її кремлівське убожество та його посібники.

Ми маємо шукати тих росіян, що готові формувати іншу ідеологію, інші моральні та політичні ідеї, інші історичні наративи. Ми повинні їх фінансувати, просувати, ніжно піклуватися про них, а не посилати за російським кораблем.

Росія десятки років формувала лояльні їй спільноти в інших країнах, вона всіляко руйнувала нашу державність зсередини, спираючись на українську п'яту колону. Ми що? Дурніші?

Наше завдання не перетворити Росію на пустелю — це військове завдання, яке не вирішується. Наша мета зробити Росію безпечною для України на сотні років, в ідеалі — лояльною чи дружньою.

Інакше над нами буде нависати смертельно небезпечна загроза, нарив, готовий лопнути будь-якої миті.

Війна може тривати нескінченно, форми її можуть змінюватися, але по суті, я не став би розраховувати на капітуляцію і раптові напади кохання з боку нинішньої Росії. Я спробував би її змінити, провівши до влади більш-менш осудну частину політикуму.

Впевнений, що мої слова особливої підтримки не отримають. Просто ненавидіти всіх росіян скопом значно простіше. Тільки перспективи перемогти у війні не ситуативно, а остаточно немає без розуміння стратегії.

А всіх вбити — це не стратегія. Навіть якщо дуже хочеться.

Росія витрачала на те, щоб формувати до себе лояльність, сотні мільярдів доларів протягом десятків років. Це правильний шлях.

Формувати еліти недружнього сусіда так, як нам вигідно — це єдиний шлях до тривалого миру. Підтримувати та фінансувати тих, хто може зламати режим, змінити його цілі у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Або продовжувати війну десятки років, заявляючи, що в сортах росіян ми не знаємося, а союзники нам не потрібні.

Ось, власне, і все.

Нічого нового я не сказав, але прислухатися все ж таки раджу.

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