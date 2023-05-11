Комедія на параді у Москві. Росія виставила покращені танки Т-62, які все одно — старість

У російській армії основним озброєнням стають радянські танки, які додатковими покращеннями лише погіршують. Про це розмірковує військовий експерт Олександр Коваленко

Старі, радянські танки Т-62 стають у російській армії основними. Це я прогнозував ще в 2022 році, і це явище є цілком закономірним, для країни з деградованим ВПК, якою є Росія.

До вашої уваги фото з параду на безмежних російських просторах, на якому красувалися допрацьовані 103-м бронетанковим ремонтним заводом танки Т-62. На цих танках представлено все те, що їх не робить більш боєздатними та броньованими, а те, що робить їх менш ефективними.

Отже, танки Т-62М "покращені" за допомогою встановлення на верхню лобову деталь (ВЛД) пасивного захисту у вигляді металополімерних блоків і динамічного захисту "Контакт-1". На перший погляд, це має підвищити бронезахист танка. Насправді ні. Точніше — категорично "ні".

Справа в тому, що установка на танки Т-62 металополімерних блоків або ДЗ "Контакт-1" дозволяло підвищити виживання проти танків того періоду — 1960-і роки, тобто калібру гармат до 115-мм, а також засобів ураження піхоти РПГ-7.

Якщо ж говорити про сучасні засоби ураження, наприклад 125-мм бронебійні підкаліберні та кумулятивні снаряди, а також ПТРК, наприклад "Стугна-П", не кажучи вже про Javelin, то вони пробивають цей листковий пиріг на ура. Тобто підвищення бронезахисту без особливого впливу на танк? Не зовсім…

Ще один Т-62 "приплив"... Фото: mil.in.ua

Вплив на танк є, причому суттєвий. Справа в тому, що коли на Т-62 встановлювалися металополімерні блоки, то значно підвищувався вплив на його ходову частину. Збільшений тиск на опорні ковзанки призводив до деформації шин і підвищеного зносу штатних вузлів. Хвостовики балансирів виходять з ладу в режимі нон-стоп, через високе навантаження підвісок. Знижується енергоємність гідравлічних амортизаторів, прискорюється руйнування болтових кріплень вінців провідних коліс через тягові зусилля, що збільшилися.

Крім того, танк, який і без того не виблискував мобільністю і розвивав максимум 50 км/год, після встановлення комплекту пасивного захисту значно знижував свої характеристики. А тепер уявімо собі, якою буде мобільність Т-62 з блоками та ДЗ "Контакт-1", разом узятими?

Але, головне, що крім усього цього, на танк ще запилили протикумулятивні грати, вага яких може бути від півтони до тонни, залежно від "генія" зварника. Тобто, ще одне додаткове навантаження. Ну і, не забуваємо, що в зоні БД вони ще отримають курник на башту.

Танк отримує важкий обвіс броні, яка його в сучасному бою врятує хіба що від РПГ-7, при цьому значно знижує його мобільність та надійність. Значно.

То чого ж таким чином досягли російські танко… танкорозконсерватори, назвемо їх так. Це наочний приклад того, як сучасний російський ВПК не здатний навіть узяти і розконсервувати те, що дісталося у спадок від СРСР, у процесі розконсервації не споганити це навіть своїм втручанням.

Що це, якщо не деградація? Хоча до чого питання. Це деградація.

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