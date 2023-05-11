Основні бої цієї війни ще попереду. Чому для перемоги над Росією знадобляться довгі роки

Якщо війна не закінчується за рік, вона розтягується на десятиліття, але перемагає той, хто витримує цю марафонську дистанцію. Про це міркує політолог і волонтер Геннадiй Друзенко .

БЕРІТЬ МАРАФОНСЬКИЙ ТЕМП

"Війна вже розтягнулася на понад 14 місяців, що робить багаторічний затяжний конфлікт імовірнішим. Якщо війни тривають понад рік, вони, як правило, тривають у середньому понад десять років. Про це йдеться в аналізі Центру стратегічних і міжнародних досліджень, який використовував дані про конфлікти з 1946 року."

Насправді Центр стратегічних і міжнародних досліджень помиляється та має рацію водночас. Тим, хто забув, нагадаю: наша поточна війна проти Московії триває вже 10-й рік. Один із перших боїв під Словʼянськом, у якому загинув капітан ЦСО "А" Геннадій Біліченко, відбувся 13 квітня 2014 року. Саме після цього бою в.о. Президента Турчинов оголосив початок АТО. На той час Московія вже анексувала Крим, який ми здали без бою…

На жаль, у 2014-18 роках війну соромʼязливо називали АТО, а у 2018-22 — ООС. Бог суддя політичним фіглярам, які боялися назвати війну війною. Суті це аж ніяк не міняє…

Перші жертви цієї війни Україна принесла задовго до 24 лютого 2023 року Фото: УНИАН

Коли американці увʼязалися у В’єтнамську війну, Хо Ші Мін був готовий до марафону. Саме йому належать слова: "Якщо американці хочуть вести війну 20 років — вони отримають війну на 20 років". Через 16 років останній американський солдат залишив вʼєтнамську землю…

До речі, свого часу Джордж Вашингтон, який у своєму житті програв більше баталій, аніж виграв, переміг британців, бо геть вимотав їх у марафоні війни за незалежність, яка тривала вісім довгих років…

Тому аби перемогти, ми маємо узяти марафонський темп і не тішити себе ілюзією відпочинку в Криму (чи бодай на Азовському узбережжі) вже цього літа.

Основні бої цієї війни ще попереду…

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