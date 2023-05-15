Мовчання Москви. Чому Міноборони РФ нічого сказати про збиті Мі-8 і Су-34

Міністерство оборони Росії так і не пояснило, хто і чому збив гелікоптери та літаки у Брянській області. Військовий експерт Олексій Копитько розглядає кілька версій того, що сталося

Зворушливе мовчання російських офіційних осіб з приводу масового падежу авіації в Брянській області, а також тотальний ігнор цієї теми на федеральних каналах не дивні.

Бо, якої версії не бери, пояснити ситуацію без визнання трагічної деградації росвійськ на цьому напрямі неможливо.

Згідно з звичайною російською практикою, після будь-якого непристойного інциденту в мережу вивалюється маса взаємовиключних версій, поки не народиться щось офіційне. У цьому випадку побудова якоїсь стерпної брехні ускладнена наявністю матеріальних залишків у вигляді занепалої авіації з прив'язкою до місцевості.

Через офіційні та напівофіційні канали було вкинуто кілька локацій падіння літаків та гелікоптерів.

Якщо їх узагальнити, виходить приблизно таке.

Карта з місцями падінь збитої російської авіації

Жовті крапки на картинці — це місця аварії вертольотів. Вони знаходяться на дистанції близько 50 км від кордону України та близько 30-35 км між собою.

Червоні точки — це місця аварії літаків, які згадуються найчастіше.

Блакитна точка — це альтернативна версія падіння і Мі-8 та літака Су-35.

З приводу причин катастрофи — безліч варіацій. Росіяни намагалися-було прокачати слово "авіазасада", але якось складно заходило. Якщо хтось засів, то де? І як із "засідки" вразили такі різні об'єкти на такій площі?

У самих російських джерелах утвердилася версія, що як мінімум один гелікоптер (над Клинцями) збитий ЗРПК "Панцир" тепер уже знаменитої Брянської ППО.

Також вкидали версію, що цей гелікоптер був збитий ракетою "повітря-повітря" з "українського літака або гелікоптера". Але ця версія виявилася надто страшною.

Ті, хто має карту та лінійку, почали міркувати на тему, що або цілі були уражені із землі "українськими ДРГ", або якимись далекобійними засобами ППО з території України.

Враховуючи дистанції, росексперти вважали, що це можуть бути С-300 або зловісні петріоти.

Ще мудріші експерти почали обережно заявляти, що могло відбутися змішання різних форм: щось уразили з території України, щось збила українська ДРГ, а потім почали палити перелякані російські ппошники.

Тепер росіянам належить вибрати:

1) Їх ППО укокошило дружнім вогнем своїх літунів (винна армія);

2) У них дірявий кордон і прохідний двір на 50 км від нього (винна ФСБ);

3) Вони проспали атаку авіації з території України (винна армія);

4) Вони проспали атаку наземних систем ППО з території України (винна і армія, і ФСБ).

5) Комбінація варіантів (винна і армія, і ФСБ).

А також ухвалити політичне рішення — чи звинувачувати Захід? Чи мовчати в ганчірочку?

Загалом, в будь-якому випадку виходить негарно. Тому ситуацію, швидше за все, замнуть. Традиційно заявлять, що всіх винуватців інцидентів знищено. Та й все.

Що цікаво — у брянських групах обурені відсутністю реакції на федеральному рівні. Вбачають у цьому ставлення як до людей другого ґатунку.

А як ви хотіли? Ви раділи з будівництва військової бази в Клинцях і можливості на ній підзаробити. Потім напали на сусідів із Чернігова. Вас, в принципі, назвати людьми складно.

Я переконаний, що все, що трапилося, — це карма.

Ростварини почали обстрілювати абсолютно мирні села Чернігівської та Сумської областей. Звідки нуль погрози. Думали, що залишаться безкарними. Але природа відновила рівновагу.

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