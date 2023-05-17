З каністрою на заправку. Чи загрожує Україні новий дефіцит палива

Від представників влади пролунали тривожні заяви про те, що палива в країні залишилося лише на 30 днів. Директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн пояснює, що насправді це означає.

В Україні лишилося запасів лише на 30 діб…

Таку новину вчора понесли сайти та тг-канали з посиланням на Міненерго.

Деякі особливо стресонестійки вже зібрались на заправку. Гадаю, їм там будуть раді. (чому, читайте нижче).

Дозвольте пояснити та прояснити.

Справа в тому, що запасів не "лише" на 30 діб, а на "цілих" 30 діб!

З початку року ми перебуваємо у хронічному профіциті всіх марок пального. Спочатку всі готувались до 5 лютого — ембарго на російські нафтопродукти в Європі.

Потім всі чекали на посівну…

Зараз невідомо чого чекають, але пального дуже багато.

На це також вказує зниження цін: за останній місяць бензин втратив 1,5 грн, дизпальне майже 2,5 грн/л. Окрім цього, зберігається потенціал подальшого охолодження на 2-3 грн/л. Сподіваюсь, за 2-3 тижні (с) він буде реалізований.

Про 30-денний запас пального Міненерго у своєму релізі каже у контексті необхідності створення стратегічних запасів нафтопродуктів. З цим важко сперечатись, минулорічна весна це показала дуже переконливо.

Той 30-денний запас, який нині є у трейдерів і який дійсно є чималий за параметрами цієї галузі — ситуативний. Сьогодні він є, завтра нема, це рішення кожного окремого трейдера. Мета створення мінімального запасу нафти та нафтопродуктів (МЗНН) — законодавчо зобов’язати трейдерів тримати певний запас залежно від їх обороту. Це практика Європи та інших розвинутих країн.

Мінімальний запас нафти – міжнародно визнана необхідність Фото: pexels.com

Зараз точиться обговорення — яким той запас має бути, де його зберігати, як обліковувати. Чиновники пропонують досягти 61 дня споживання. Але не одразу, як багато хто подумав на ринку, а розтягнути це 8 років. На першому етапі пропонується закріпити всього 3% або 11-денний запас (але не менше 2000 т). Вважаю це правильним, бо фактично його зазвичай й так всі мають й це дозволить на малих обертах відпрацювати звітність.

По зберіганню. Ворог не спить. Накачувати нафтобази пальним не розумно й це всі розуміють. Проектом закону передбачається дозволити зберігати 50% своїх запасів за кордоном. До речі, на сьогодні це вже фактично робить "Укрзалізниця" у Клайпеді (Литва), звідки вона постачає частину пального для власних потреб, та UPG, що володіє перевалювальним терміналом у польському Щецині. Тобто це, синку, не фантастика — можна придбавати, створювати або орендувати потужності.

В Європі також практикують "тікети" — купуєш не пальне, а опцію на його видачу спеціалізованим терміналом у разі потреби.

Отже, все добре, пальне є, на заправку з каністрами не поспішаємо, бо ціна ще буде падати.

Щодо рецедиву дефіциту через раптові атаки ворога скажу так: в атаки вірю, в дефіцит — ні. За рік побудована розгалужена та потужна система постачань, створений величезний флот бензовозів, укладені контракти та зацементовані маршрути. Зупинити це неможливо.

Мабуть, це одна з небагатьох речей, в якій я сьогодні впевнений. Більше впевнений я тільки у наших військових.

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