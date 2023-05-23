Думки Російсько-українська війна
Атака на Бєлгород. П'ять тез про сенсаційний удар по території Росії
Прорив ударної групи у Бєлгородській області — знакова подія під час російсько-української війни. Про те, що він означає, міркує політичний аналітик Ігор Тишкевич
Декілька тез по Бєлгороду
- РФ зрозуміла що гібридна агресія — дорога, де є рух в дві сторони. Проте, навіть зброя у вояків може бути російською. Бо в добровольчих формуваннях ті ж самі танки здебільшого саме російські — віджаті у окупанта та відремонтовані.
- З п.1 виникає, що тепер треба думати над підсиленням кордону. Це зменшує можливості концентрації резерву на окупованій частині України. І якщо в 2021 — на початку 2022 в Україні гадали, звідки Росія може вдарити, то тепер такий ребус вже актуальний для Кремля.
- Пропагандистський ефект від заяв про "взяття Бахмута" нівелюється. Звісно, пропаганда буде обходити цю тему. Проте, просто "радіти перемозі" вже не виходить.
- Теоретично РФ може апелювати до договору про колективну безпеку. Проте партнери по ОДКБ демонструють, що структура радше мертва, ніж жива. Країни Центральної Азії відбудовують власну систему безпеки з КНР. Вірменія скаже "ні" та попросить на початку допомогти з Арцахом. Білорусь? Так там свої проблеми зі стабільністю та стійкістю Лукашенка. Якщо провалиться, то Кремлю треба буде втримувати контроль і там. А ресурсів не так багато.
- Наслідки в Білорусі. Для Лукашенка то додатковий елемент страху (білоруських добровольців більше, ніж російських). І це додатковий аргумент до українського посилу "не влазь — бо вб'є"
Чим спробує відповісти Росія? Традиційно — ракети. Тому не ігноруємо сигнали повітряної тривоги.